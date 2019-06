Social-Media-Kampagnen werden beliebter und billiger

Welcher CTA Button die meisten Klicks generiert

Werbekampagnen auf sozialen Netzwerken waren lange nicht mehr so preiswert wie im ersten Quartal des Jahres 2019. Im Vergleich zu dem turbulenten vierten Quartal 2018 wurde zu Beginn dieses Jahres ein deutlicher Rückgang der Werbebudgets auf den sozialen Netzwerken verzeichnet. Diese Entwicklung spiegelte sich auch in niedrigeren Inventarpreisen (TKPs) wider. Diese sanken um 41 Prozent - für Videos sogar um über 52 Prozent im Vergleich zum Vorquartal. Ebenso wurde bei Betrachtung der Preisentwicklung innerhalb des gesamten letzten Jahres ein Rückgang des Tausend-Kontakt-Preises (TKP) um durchschnittlich 30 Prozent über alle Kampagnenziele, mit Ausnahme von Conversion-Kampagnen, registriert.Das sind Ergebnisse des Social Media Market Insights für das erste Quartal 2019 von Esome . Diese veranschaulichen anhand von Werbekampagnen, die durch Esome auf den sozialen Netzwerken umgesetzt wurden, die Markt- und Preisentwicklung des vergangenen Quartals.Das Highlight des vergangenen Quartals ist für Werbetreibende ganz eindeutig das Story-Placement auf den sozialen Plattformen. In den vergangenen Monaten etablierten sich Stories in den Mediaplänen der Werbetreibenden sämtlicher Branchen und so auch auf dem Online-Werbemarkt. Bereits 2018 stiegen die Werbeausgaben für die Platzierung 'Story' rasant. Das erste Quartal 2019 übertraf die Werbeausgaben des starken Q4/2018 sogar nochmal um über 21 Prozent. Im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres stiegen die Ausgaben für Stories sogar um mehr als das Vierfache.Bei der Wahl des Call-to-Action-Buttons (CTA) haben Werbetreibende vielseitige Möglichkeiten, um die Anzahl der Klicks auf ihre Anzeigen zu steigern - die Unterschiede zwischen den Buttons liegen dabei oft nur im Detail. 'Learn more' ist der mit Abstand am häufigsten benutzte Call-to-Action-Button bei den Werbetreibenden auf den sozialen Netzwerken. Auf Grund der unspezifischen Aufforderung ist dieser generische Button sehr flexibel für unterschiedliche Werbeziele einsetzbar. Eine Analyse der Klick-Raten der verschiedenen Buttons aller auf Link-Klick optimierten Kampagnen der letzten zwölf Monate zeigte jedoch, das spezifischere Buttons deutlich besser performten. So überzeugten Buttons mit klaren Aufforderungen zum Kauf (Buy now/Shop now) oder zum Download durch bessere Klick-Raten und somit auch durch günstigere Kosten pro Klick. befindet sich derzeit auf der Überholspur und bietet großes Potenzial für Werbetreibende in den kommenden Quartalen. In nur einem Jahr hat sich der Anteil der Werbeausgaben auf Instagram innerhalb des Facebook-Universums verdreifacht. Der Anteil stieg im Jahr 2018 von ca. 10 Prozent zu Beginn des Jahres auf über 30 Prozent im vierten Quartal an. Dieser Trend setzte sich 2019 fort. Im ersten Quartal wurde sogar eine durchschnittliche Wachstumsrate von 35 Prozent erreicht. Dieses Nutzerwachstum und das geänderte Konsumverhalten vom Feed zur Story lassen einen fortschreitend positiven Trend im Verlauf des Jahres 2019 erwarten. Ebenso wie Instagram wird Pinterest immer relevanter für Werbetreibende. Der Fokus auf visuelle Inhalte sowie die Möglichkeiten zum Retargeting und Conversion-Tracking machen die Plattform für Full Funnel Kampagnen attraktiv.