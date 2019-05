Social Media Studie: LinkedIn, Instagram und YouTube sind die großen Gewinner 2019

23.05.2019 Das Social Web bleibt in Bewegung: Neue Plattformen tauchen auf dem Radar auf (TikTok ), alte verschwinden fast unbemerkt (Google+) und neue Formate ziehen das Interesse der an sich trägen Masse auf sich. Und so verändert sich nicht nur die Bedeutung einzelner Plattformen, sondern auch deren Nutzung - fast unbemerkt vom Nutzer aber im Jahresvergleich doch sehr deutlich.