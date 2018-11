Social Media: Nutzerzahlen und Nutzungsdauer steigen

Waren es 2014 noch 1,3 Milliarden aktive monatliche Nutzer, die durchschnittlich 30 Minuten pro Tag auf sozialen Plattformen von Facebook Inc., also Facebook und WhatsApp , verbrachten, so sind es 2018 mittlerweile 2,5 Milliarden, die durchschnittlich 47 Minuten täglich in dieselben Netzwerke investieren. Doch die steigende Popularität schließt das steigende Misstrauen nicht aus: über 50 Prozent der Befragten kamen bereits in Kontakt mit "Fake News" und sind sich dieser Problematik bewusst. Mehr als 60 Prozent der NutzerInnen sind außerdem besorgt um ihre persönlichen Daten. Diese Entwicklungen tragen entscheidend zu den ambivalenten Zukunftsaussichten der sozialen Netzwerke bei: obwohl 60 Prozent der TeilnehmerInnen schätzen, dass ihre Social Media-Nutzung in Zukunft ansteigen wird, denken gleichzeitig auch vier von zehn NutzerInnen, dass übermäßiger Konsum abwertend von anderen beurteilt wird. Die Studie des Ericsson ConsumerLab hält sechs Schlüsselerkenntnisse fest:Trotz der kürzlich gestiegenen negativen Berichterstattung, beispielsweise im Rahmen von Datenschutzskandalen, haben soziale Netzwerke noch lange nicht ihren Höhepunkt erreicht. Derzeit nutzen über 3 Milliarden Menschen mindestens ein soziales Netzwerk regelmäßig. Weltweit ist zwischen 2014 und 2018 die durchschnittlich in sozialen Netzwerken verbrachte Zeit um knapp 60 Prozent angestiegen: von 30 Minuten pro Tag im Jahr 2014 auf 47 Minuten im Jahr 2018.Von 10 der 2008 noch beliebtesten sozialen Netzwerke, gibt es 5 inzwischen nicht mehr und nur 2 zählen auch 2018 noch zu den beliebtesten Plattformen. Facebook führt die Spitze der beliebtesten Marken zwar aktuell noch an, doch sowohl der Zuwachs der Nutzerzahlen als auch der Wachstum der auf der Seite verbrachten Zeit verlangsamt sich momentan und geht in einigen Ländern sogar zurück.Soziale Netzwerke haben mittlerweile zunehmend einen negativen Ruf. 30 Prozent der befragten VerbraucherInnen aus USA und UK weigerten sich zu sagen wie viel Zeit sie wirklich auf sozialen Netzwerken verbrachten und knapp 7 von 10 denken, dass ihre Freunde das genauso handhaben. 4 von 10 NutzerInnen sind der Meinung, dass übermäßiger Konsum abwertend von anderen beurteilt wird und 70 Prozent denken, dass die übertriebene Nutzung sozialer Netzwerke ungesund ist.Mehr als 50 Prozent der befragten VerbraucherInnen aus USA und UK bestätigen, dass sie Neuigkeiten auf sozialen Netzwerken gelesen haben, die sich später als falsch herausstellten, und knapp einer von vier gab zu Artikel verbreitet zu haben, die sich später als "Fake News" entpuppten. Weniger als einer von fünf traut den Informationen, die er oder sie in sozialen Netzwerken liest.Fast 70 Prozent denken Social Media-Unternehmen sollten sicherstellen, dass keine falschen Inhalte auf ihrer Plattform verbreitet werden und mehr als die Hälfte ist dafür, dass soziale Netzwerke rechtlich haftbar für "Fake News" gemacht werden sollten. 3 von 5 sind der Meinung, dass Social Media-Unternehmen MitarbeiterInnen einstellen sollten, die Inhalte überprüfen; 40 Prozent wollen, dass künstliche Intelligenz diese Aufgabe übernimmt.Obwohl VerbraucherInnen inzwischen weniger Inhalte teilen, sind Social Media-Dienste ein integraler Bestandteil ihres Lebens geworden und werden daher nicht vollständig aufgegeben. Ungefähr einer von fünf glaubt, dass er oder sie in fünf Jahren mehr der selbst konsumierten Nachrichten aus sozialen Netzwerken bezieht.