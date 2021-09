Das Bundeswirtschaftsministerium will mit sogenannten "Reallaboren" die Entwicklung von Zukunftstechnologien in Deutschland erleichtern. Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, hat das Ministerium einen Konzeptvorschlag für ein entsprechendes Gesetz vorgelegt. Unter einem Reallabor wird dabei weniger ein geschlossener Raum, als viel mehr ein Rechtsrahmen verstanden, der es erlaubt, neue Technologien unter realen Bedingungen zu erproben.Ziel sei es demnach, mehr gesetzliche Spielräume zu schaffen, damit Unternehmerinnen und Unternehmer neue Ideen unter echten Bedingungen erproben können. Mit dem Gesetz sollen übergreifende Standards für Reallabore und sogenannte Experimentierklauseln definiert und gesetzlich verankert werden. Sie sollen Unternehmen, Forschungsinstituten und Kommunen attraktive Bedingungen bieten. Zur praktischen Umsetzung dieser Standards solle das Gesetz neue Reallabore in konkreten digitalen Innovationsbereichen ermöglichen, etwa datengetriebene Anwendungen Künstlicher Intelligenz in der Mobilität oder digitale Rechtsdienstleistungen.