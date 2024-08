Hologramm-Geräte wandern in den Massenmarkt

Zur IFA

Volkswagen setzt auf innovative Hologramm-Technologie aus Sachsen

Bild: Volkswagen/SeeReal Volkswagen investiert in 3D-Technologie.

Auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin (Halle 12 / Stand 206) zeigt Anbieter Holocircle . Per Mini-LEDs und 360-Grad-Transparent-Display soll das Gerät sowohl Audiodaten als auch Liedtexte in Echtzeit visualisieren. Die holografischen Effekten seien bisher im Consumer-Bereich nicht verfügbar.Das Gerät besitzt ein Display mit bis zu 70 PPI und ein 360-Grad Transparent Display, das Rundum-Sichtbarkeit für ein echtes holografisches Erlebnis sicherstellen soll. Enthalten sind zwei symmetrische Vollbereichslautsprecher und ein Hochleistungssubwoofer, eine dedicated Audio DSP Unit, Appsteuerung, Karaoke-Modus und Halo-Atmosphärenlichter.Hologramme sind seit den Zehner Jahren immer wieder im Gespräch (iBusiness: " Wie Hologramme unser Leben verändern werden "), haben sich aktuell aber noch nicht durchgesetzt, weil für sie hohe Bandbreiten bei der Übertragung nötig sind.In Dresden arbeitet SeeReal Technologies daran, die Lichttechnik von Computerbildschirmen für Hologramme zu nutzen. Dazu müssen spezielle LCD-Displays gebaut werden.Über 100 Patentfamilien hat das SeeReal-Team in den USA, Asien und Europa für seine Hologramm-Technik angemeldet. Die Bilderzeugung unterscheidet sich bei SeeReal stark von konventionellen Displays, viele Komponenten und Baugruppen sind speziell hergestellt. Anwendungen: holografische Videokonferenzen und Spiele. Warum sich Gaming besonders für die holografischen Displays von SeeReal eignet: 3D-Daten werden von den Entwicklern stets bereits mitgeschrieben, müssen quasi "nur" noch zum Leben erweckt werden. Das Gleiche gelte zum Beispiel auch für Architekten, Entwickler oder Ingenieure.Volkswagen hat sich von der SeeReal-Technologie bereits so weit überzeugen lassen, dass der Konzern eine Minderheitsbeteiligung an dem Unternehmen erworben hat. Die Zukunftsvision: Freischwebende Hologramme im Sichtfeld des Fahrers sollen ihm alle nötigen Informationen, zur Verkehrssituation wie zur Bedienung des Autos, stets aktuell einspielen. Nicht nur die Fahrt ans Ziel könnte ihm dann in echtem 3D angezeigt werden, sondern auch virtuelle Tasten zur Interaktion mit den Kontrollelementen des Fahrzeugs. Das Armaturenbrett wäre passé. Und die Science-Fiction-Träume endlich Realität.