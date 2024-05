OMR: Preisexplosionen, Hotel-Lotterien, Exzess... ach ja, und Trends

HANDLUNGSRELEVANZ

TL;DR Feiern wie früher: Trend-Barometer ist die Messe auch, aber vor allem ein Event um des Events (und Messe-Dollars) willen.

Das vergangene OMR-Festival war eine Menge, aber den Vorwurf langweilig gewesen zu sein, ließ es am ausgestreckten Selfie-Arm verhungern: Die über 70.000 Besucherinnen und Besucher sahen als Höhepunkte unter anderem eine so wohl nicht eingeplante Anklagerede von Klima-Aktivistin Luise Neubauer . Während sich OMR-Gründer Philipp Westermeyer am Bühnenrand wohl den einen oder andern Schweißtropfen wegwischen musste, prangerte Neubauer Greenwashing als Skandal und Nachhaltigkeit als Lippenbekenntnis an: "diese Marken (könnten) sich ohne Marketing nicht grün waschen!"Ebenso ungeplant war wohl der Verbalamoklauf von Influenc