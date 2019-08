Möbel-Commerce: Online wächst überdurchschnittlich

02.08.2019 Deutsche Verbraucher investieren gerne in die individuelle Einrichtung ihrer vier Wände. So hat statistisch betrachtet im letzten Jahr jeder Deutsche durchschnittlich 529 Euro in seine Wohnraumausstattung - also Möbel, Lampen und Deko-Artikel - investiert. Mit einem leichten Umsatzplus von 0,3 Prozent ist der Möbelmarkt in 2018 insgesamt stabil geblieben. Ein deutliches Umsatzwachstum zeigt sich aber erneut im E-Commerce.