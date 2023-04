Aufwärtstrend für Mobile-Apps der Kategorien E-Commerce, Fintech und Gaming

Die Opt-in-Raten bei ATT (App Tracking Transparency) sind wieder gestiegen. Da Datenschutz mittlerweile die Norm ist, werden die Nutzer immer besser über das Thema aufgeklärt, was zu kontinuierlich steigenden Opt-in-Raten führt. Die ATT-Opt-in-Raten für das erste Quartal 2023 sind branchenweit auf einen Durchschnitt von 29 Prozent gestiegen, was einem Anstieg von vier Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Apps der Kategorie Gaming erreichen hier einen Höchststand von 36 Prozent, Fintech-Apps erzielten einen Anstieg von 11 auf 18 Prozent.



M-Commerce boomt und die Umsätze gehen kontinuierlich nach oben. Sowohl die Anzahl als auch die Dauer der Sessions im M-Commerce sind im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, die Anzahl der Sessions ist seit Jahresbeginn 2023 nochmal um 7 Prozent gestiegen. Die In-App-Umsätze im Bereich E-Commerce stiegen 2022 um 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wobei der November der umsatzstärkste Monat war, der jemals von Adjust gemessen wurde.



Trotz schwieriger Wirtschaftslage wuchsen Fintech-Apps weltweit, was die Beständigkeit und zunehmende Relevanz mobiler Finanzdienstleistungen zeigt. Die weltweiten Installationen von Fintech-Apps stiegen 2022 um 2 Prozent, während die weltweiten Sitzungen im Vergleich zum Vorjahr um 19 Prozent zunahmen. Das zeigen vor allem die Zahlen aus LATAM (54 Prozent) und EMEA (40 Prozent). Die In-App-Umsätze sind von November 2022 bis Januar 2023 mit einem Wachstum von mehr als 90 Prozent regelrecht explodiert.



Hyper-Casual-Games dominieren weiterhin die Games-Kategorie und machen den größten Anteil bei den Installationen aus: Auf diese Apps entfallen 25 Prozent aller Installationen von Gaming-Apps. Action-Spiele erzielen mit 25 Prozent den höchsten Anteil an Sitzungen. Die Zahl der Installationen und Sitzungen von Gaming-Apps ging 2022 deutlich zurück, stieg aber im Januar 2023 wieder um 10 bzw. 11 Prozent an. Die In-App-Umsätze sind ebenfalls gestiegen, und zwar um 14 Prozent im Vergleich zum vierten Quartal 2022.

Der 'Mobile App Trends Report' der Mobile Marketing Analytics Suite Adjust zeigt, dass trotz schwieriger Wirtschaftslage ein Aufwärtstrend für E-Commerce-, Fintech- und Gaming-Apps im Jahr 2023 herrscht. Während die Branche 2022 zum ersten Mal ein geringeres Wachstum erlebte, zeigen die Zahlen für 2023, dass die Trendwende bereits in vollem Gange ist: App-Installationszahlen steigen in den Kategorien E-Commerce (+ 4 Prozent), Fintech (+ 13 Prozent) und Gaming (+ 10 Prozent) deutlich im Vergleich zum Vorjahresschnitt.Der Report basiert auf Datensätzen von über 100.000 von Adjust getrackten Apps und analysiert langfristige Trends bei Installationen, Sessions, Verweildauer in der App, Nutzerbindung, Reattributions-Raten und mehr im internationalen Vergleich. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse liefern App-Entwicklern und Marketern wertvolle Einblicke in ihre Zielgruppen und die Gesamtlage der App-Branche.Die wichtigsten Erkenntnisse aus dem Mobile App Trends Report 2023: