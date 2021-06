Noch mehr psychologische Methoden, mit denen Ihr Content-Marketing garantiert besser verkauft 

Bild: Pixabay / Gerd Altmann

6. Clustering Effect (Effekt der Informationsbündelung)

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Mit diesen Regeln produzieren Sie relevanteren Content:

Die Psychologie geht von der Annahme aus, dass Menschen nur eine begrenzte Menge an Platz in ihrem Kurzzeitgedächtnis haben und sich nur sieben (plus oder minus zwei) Informationen in einer bestimmten Situation gleichzeitig merken können. Deshalb neigen wir dazu, ähnliche Informationen zu bündeln, damit wir uns besser daran erinnern können.Wer Content kreiert, sollte deshalb den Clustering Effekt im Auge behalten und Inhalte immer sinnvoll hierarchisieren und clustern. Dies ist nicht nur für KundInnen hilfreich, sondern auch Suchmaschinen können Inhalte schneller und effektiver abrufen, wodurch die Ergebnisse höher ranken.Definieren Sie das Kernthema Ihrer Content-Strategie und leiten Sie daraus sogenannte Content-Säulen ab. Dies sind verwandte Themen, die in einem Cluster zusammengefasst werden und so als Dreh- und Angelpunkt für alle Inhalte genutzt werden können.Für das EMail-Marketing macht es Sinn, Cluster ähnlicher KundInnen zu erstellen - zum Beispiel mit Hilfe einer RFM Analyse . RFM ist nichts anderes als ein Beziehungsmanagement-Tool und ein bewährtes Scoring-Modell, um die Kundensegmentierungen vorzunehmen. Auf diese Weise können gezielte Marketingbotschaften für jedes Cluster erstellt werden und jedes Segment bekommt genau das, was es will und braucht.

7. Pratfall-Effekt (Die Methode des positiven Reinfalls)

Der Pratfall-Effekt wurde zuerst von dem Psychologen Elliot Aronson entdeckt (pratfall: englisch Reinfall). In der Sozialpsychologie