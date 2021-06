Bild: Pixabay / Gerd Altmann

Wir alle funktionieren bekanntlich nach grundlegenden Verhaltensmustern, denen wir uns nur schwer entziehen können. Greifen Sie bei der Content-Produktion deshalb auf gesicherte Erkenntnisse der Psychologie zurück, damit diese Verhaltensmuster sichtbar gemacht werden. Sie werden Ihre KundInnen besser verstehen und somit relevantere Inhalte erstellen können.

1. Perceptual Set Theory (Theorie der sozialen Wahrnehmung)

Unser Gehirn sichtet und verarbeitet tagtäglich Massen von Informationen, die im Minutentakt auf unsere Sinne einströmen. Dieser Prozess würde unserem Gehirn unendlich viel Energie kosten, würde es nicht eine Abkürzung wählen, um die Verarbeitungszeit zu verringern.Um die Energie zu reduzieren, die für die Ausführung dieser Funktionen benötigt wird, arbeitet es größtenteils mit dem, was es erwartet und nicht unbedingt mit dem, was es sieht beziehungsweise was tatsächlich vorhanden ist.Ein Beispiel: Nach enier Utnesrucuhung der Cmabrigde Uinervtisy sieplt es kneie Rolle, wo die Bchstbn in eienm Wrot sethen, das enizgie was witchig ist, ist dass der estre und ltzete Bustchsbe an der ritchtgien Stlele setehn.Unser Gehirn liest nicht jedes Wort einzeln, sondern wählt einfach die wichtigsten Bestandteile aus - in diesem Beispiel sind es der erste und der letzte Buchstabe - und das Gehirn zieht so Schlussfolgerungen aufgrund von vergangenen Erfahrungen. Die beiden Harvard-Psychologen Christopher Chabris und Daniel Simons haben dazu ein Experiment durchgeführt: Zusammen mit ein paar Studenten drehten sie ein kurzes Video