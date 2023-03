OVK-Prognose: Werbeumsätze wieder auf Wachstumskurs

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

OVK verzeichnet wechselhaftes Jahr 2022

Nachhaltigkeit als zentrales Thema 2023

Die Prognose des OVK für 2023 stützt sich auf die erwartete Konjunktur- und Einkommensentwicklung. Unter anderem zeigt die GfK-Konsumklimastudie für Januar den vierten Anstieg in Folge. Der Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung erwartet für das laufende Jahr ein Wachstum von 0,2 Prozent. "Insbesondere ein Rückgang bei den Energiepreisen und der Inflation sowie die Normalisierung in den Lieferketten bieten Potenzial für das Jahr 2023. Unsere Prognose geht davon aus, dass sich diese positiven Einflussfaktoren in den nächsten Monaten auch in den Marketing-Maßnahmen widerspiegeln werden", sagt Rasmus Giese , Vorsitzender des OVK.Das abgelaufene Jahr hat die Erwartungen nur anfangs erfüllen können: Zunächst hatte sich die Wachstumsdynamik aus den Vorjahren im ersten Quartal 2022 deutlich fortgesetzt. Die Zurückhaltung der Werbetreibenden in Folge des Ukraine-Konfliktes schlug sich zunächst nicht in niedrigeren Werbeausgaben nieder, auch das zweite und dritte Quartal lagen jeweils über den Vorjahreszeiträumen. Das traditionell starke, vierte Quartal blieb hingegen unter den Erwartungen und unter den Umsätzen des Vorjahres. Insgesamt wuchs der digitale Display-Werbemarkt im Jahr 2022 um 1,1 Prozent. Die Netto-Spendings in Höhe von 5,2 Milliarden Euro markieren somit wieder einen neuen Höchstwert.2023 wird der OVK das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus rücken. "Die digitale Werbeindustrie will nicht nur über Nachhaltigkeit sprechen. Wir wollen unsere Branche nachhaltig aufstellen. Dafür wollen wir den CO2-Fußabdruck von digitaler Werbung analysieren und darauf aufbauend Ansätze für die standardisierte Messung sowie konkrete Lösungsvorschläge für einen reduzierten Ressourcenverbrauch entwickeln", sagt Björn Kaspring , stellvertretender Vorsitzender im OVK. Ergebnisse dazu werden auch auf der DMEXCO im September ein zentrales Thema sein.