75 Prozent der Deutschen werden Weihnachtsgeschenke online kaufen

Wie können Anbieter das Einkaufserlebnis verbessern?

Auch wenn die Mehrheit der Deutschen Weihnachtsgeschenke mittlerweile im Internet bestellt, haben Konsumenten auch hier einiges zu bemängeln: Die Hälfte (51 Prozent) klagt über lange Lieferzeiten. 41 Prozent haben Probleme damit, angesichts der Vielzahl an Marken- und Produktoptionen die richtige Kaufentscheidung zu treffen. Beide Probleme entfallen im stationären Handel, denn hier spielen Lieferzeiten keine Rolle und durch individuelle Beratung fällt es leichter, sich zu entscheiden. Allerdings hat auch das gute alte Ladengeschäft seine Schattenseiten: Etwa der Hälfte der Deutschen vergeht beim Gedanken an lange Warteschlangen (61 Prozent) und überfüllte Läden (47 Prozent) die Lust aufs Shoppen. Weitere Probleme sind aufdringliches Verkaufspersonal (45 Prozent) und die begrenzte Produktauswahl (33 Prozent).Am Ende des Tages scheint es also, dass die meisten Konsumenten lieber ein wenig Wartezeit in Kauf nehmen und auf Beratung und Weihnachtsatmosphäre verzichten, wenn sie ihre Weihnachtseinkäufe dafür vom Sofa aus erledigen können. Wenn Konsumenten online einkaufen, benutzen sie dazu immer öfter Mobilgeräte wie Smartphones und Tablets. Bazaarvoice hat Shopping-Daten von 6.000 Brand- und Retailer Websites ausgewertet. Sie zeigen, dass in Europa 67 Prozent des Traffics zur Weihnachtszeit von Mobilgeräten stammt. Entsprechend sollten Händler großen Wert darauf legen, ihre Online-Plattformen für die mobile Nutzung zu optimieren. Hier scheinen deutsche Online-Händler bereits vieles richtig zu machen: Nur 17 Prozent der befragten Deutschen bemängeln langsame Websites und einen umständlichen Checkout-Prozess. Zum Vergleich: In Großbritannien sehen hier 54 Prozent der Befragten ein Problem.Die Studie zeigt, dass eine schnellere und effizientere Lieferung für 53 Prozent der Deutschen das Einkaufserlebnis deutlich verbessern würde. Außerdem sind 32 Prozent der Befragten der Auffassung, dass sich ein ausgezeichneter Kundenservice positiv auswirkt. Kundenbewertungen, Fotos und personalisierte Empfehlungen sind laut der Studie für fast ein Viertel der deutschen Befragten wichtig - als Entscheidungshilfe für den Geschenkekauf. DACH-Vertriebsleiter Tobias Stelzer warnt insbesondere vor Rabattaktionen: "Gerade vor großen Verkaufsaktionen wie dem Black Friday oder an den Tagen direkt vor Weihnachten sollten Marken ihre Strategie überdenken und prüfen, ob ihre On- und Offline-Verkaufsplattformen den Ansprüchen ihrer Kunden gerecht werden."