ECommerce-Prognose 2030: Schmuck-Branche hadert mit Digitalisierung

Rekordverdächtig hat die Schmuck-Branche das Geschäftsjahr 2022 abgeschlossen. Die Umsätze mit Schmuck und Uhren sind in Deutschland in 2022 um über 20 Prozent gestiegen, so der Handelsverband Juweliere (BVJ) . Der Einzelhandel der Branche konnte nach BVJ-Berechnung auf Basis der Daten von IFH Köln, GfK und Destatis das vergangene Jahr mit 5,3 Milliarden Euro Umsatz schließen und damit sogar fast 11 Prozent mehr umsetzen als im Vor-Corona-Jahr 2019. Drei Viertel der Branchenumsätze entfallen auf Schmuck. "Die Menschen wollen sich und anderen eine Freude bereiten und sich für die Entbehrungen der Pandemiephase belohnen", freute sich BVJ-Präsident Stephan Lindner . "Werthaltige Investitionen liegen im Trend. Goldschmuck, Diamanten und Edelsteine sind gefragt. Der Inflation und den Krisen zum Trotz: Luxus läuft", stellt Lindner fest.Weniger erfre