Trend zu Purpose-Kommunikation: Was sich mit Femvertising erreichen lässt 

TL;DR Female Empowerment kann ein mächtiges Marketing-Instrument sein. Wichtigstes Ziel ist jedoch: Die Werbung muss auf die Marke einzahlen und ein Produkt verkaufen. Und das birgt Konfliktpotenzial.

Werbung setzt gern auf Klischees wie beispielsweise: Er grillt, sie bringt ihm ein Bier. Doch hier betreten Werber mittlerweile vermintes Gelände. Denn Werbung zeichnet Rollenbilder und die sind gerade ganz stark im Wandel. Frauen werden vom sich lasziv räkelnden, spärlich bekleideten Objekt zum selbstbewussten Subjekt, das alles meistert, was Frau will. Female Empowerment lautet das Stichwort und ist als Teil der Purpose Kommunikation stark auf dem Vormarsch (vgl. iBusiness-Analyse: Mehr als rosarote Kommunikation - Worauf es bei Femvertising ankommt ).Bestes Beispiel war der diesjährige Weltfrauentag am 8. März. Dabei wurde ein Trend offensichtlich: Viele Unternehmen rücken länger laufende Initiativen in den Vordergrund. So fördert zum Beispiel der Modehändler Foot Locker mit der Initiative 'Behind Her Label' junge Streetwear-Designerinnen. Netflix steckt fünf Millionen Dollar in Ausbildungsprogramme für weibliche Regietalente. Und Rossmann engagiert sich unter dem Hashtag #UngeschminkteWahrheit für das Thema "Gewalt gegen Frauen" und unterstützt das entsprechende Hilfetelefon. L'Oréal wiederum macht auf sein Trainingsprogramm 'Stand up' gegen Belästigungen in der Öffentlichkeit aufmerksam. Die 'Weil ich es mir wert bin'-Marke will damit nicht nur das Selbstbewusstsein ihrer Kundinnen stärken, sondern auch die gesellschaftliche Aufmerksamkeit für das Thema Gewalt gegen Frauen schärfen.Die Themen für Female Empowerment sind vielfäl