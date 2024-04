Deutsche Unternehmen erhöhen die Gehälter weniger als erwartet

Gehaltsentwicklung 2024

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Unterschiede in Unternehmensgröße

Leistung zahlt sich in Unternehmen aus

Die stichprobenartige Untersuchung unter 654 Teilnehmenden zeigt, dass die Gehaltserhöhungen nicht mehr so üppig ausfallen wie in der Vergangenheit. Die durchschnittliche Gehaltssteigerung liegt aktuell bei 2,8 Prozent, fast zwei Prozentpunkte unter den prognostizierten 4,7 Prozent. Die daraus resultierende Kernaussage ist deutlich: In unsicheren Zeiten haben Unternehmen mit Vorsicht gehandelt und die Gehaltsanpassungen unterhalb der einst großzügigen Planungen gehalten. Das geht aus der Analyse "Faktencheck: Gehaltsentwicklung 2024" des Beratungshauses Kienbaum hervor.Die Solidaritätspolitik des Vorjahres, die besonders die von der Inflation stark betroffenen unteren Hierarchieebenen unterstützen sollte, wird demnach in abgeschwächter Form fortgesetzt. Während Top-Führungskräfte und das Senior Management nur moderate Erhöhungen von 2 Prozent bis 2,7 Prozent erhielten, konnten Spezialisten und Fachkräfte mit 3,2 Prozent eine überproportionale Steigerung verzeichnen.Größere Unternehmen scheinen etwas großzügiger zu sein, was die Gehaltsanpassungen betrifft, und bieten im Durchschnitt 3,2 Prozent mehr - im Gegensatz zu 2,4 Prozent bei kleineren Betrieben. Dies könnte darauf hindeuten, dass diese Unternehmen in einem harten Wettbewerb um Fachkräfte einen Vorteil suchen, ihn jedoch nicht voll ausschöpfen.Ein weiterer Blickwinkel offenbart, dass die Erwartungen an Einstiegsgehälter stabil geblieben sind - lediglich 8 Prozent der Unternehmen berichten von einem Rückgang. Zudem bleibt die Herausforderung bestehen, neue Stellen zu besetzen: Nur 23 Prozent der befragten Unternehmen finden es leichter, offene Positionen im Vergleich zum Vorjahr zu füllen.Laut den Studienautoren ist der Fachkräftemangel weiterhin spürbar, wenngleich er sich gefühlt etwas abschwächt hat. Passende BewerberInnen fordern jedoch weiterhin attraktive Gehälter und können diese wohl auch durchsetzen.Laut Studie verändern sich auch die Vergütungsmodelle und passen sich an die Leistung der Mitarbeitenden an - variable Modelle kommen dabei wieder mehr in den Fokus. Im Detail: In Unternehmen, die ihre Ziele übertroffen haben, wurden Boni oft am oberen Ende der Skala ausgezahlt. Unternehmen, die hinter den Erwartungen zurückbleiben, gewährten tendenziell geringere Boni, was die direkte Kopplung von Leistung und Belohnung unterstreicht.Vorsicht ist noch Trumpf: Die Gehaltsentwicklung 2024 in der Bundesrepublik zeichnet ein Bild der Bedachtsamkeit und strategischer Zurückhaltung deutscher Unternehmen, die sich weiterhin in einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld bewegen.