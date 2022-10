Weiterbildung in Agenturen: So werden Interaktive schlauer als der Wettbewerb

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Der Schlüssel zur Weiterbildung in Agenturen sind die Mitarbeiter - sie müssen ermuntert werden, ihren Bedarf anzumelden und sind selbst Info-Quellen für Lerncontent

"Ich habe einem Mitarbeiter noch nie einen Wunsch nach Weiterbildung abgeschlagen. Weil noch nie jemand mit einem blöden Wunsch gekommen ist. Und weil alles, was man dafür ausgibt, in Form von Begeisterung zurückgekommen ist" - fragt man Guy Fischer nach seinem Umgang mit Mitarbeiter-Wünschen nach Fortbildung, dann liefert der Geschäftsführer der auf Digitale Lernangebote spezialisierten Agentur Fischer, Knoblauch & Co. zugleich auch ein Statement zu deren Return of Invest ab. Fischer hat einen klaren Standpunkt: "Es gibt in Agenturen keine MitarbeiterInnen, die keine Weiterbildung benötigen - das Thema geht jeden an."Gerade in der Agenturbranche stoßen die Dienstleister auf ein großes Bedürfnis nach Fortbildung ihrer Mitarbeitenden, denn die digitale Branche ändert sich rasant. Zugleich stoßen aber gerade Agenturen auf große Probleme, wenn es darum geht, das erforderliche Wissen im Unter