Spotify und Shopify: Kooperation erlaubt Merchandising für deutsche Künstler 

06.12.2021 Spotify-Künstler können ihre Konten ab sofort mit ihrem Shopify-Account verknüpfen, um in der Streaming-Plattform Merchandising zu betreiben.

Der Musikstreaming-Anbieter Spotify und der Shopsystemanbieter Shopify kooperieren miteinander. Ab sofort können auch deutsche Spotify-Hörer Merchandise-Artikel von Künstlerinnen und Künstlern direkt über die Streaming-Plattform kaufen. Das ermöglicht die strategische Partnerschaft der führenden Commerce-Plattform Shopify mit der Streaming-Plattform Spotify. Eine entsprechende Funktion haben die beiden Unternehmen bereits vor einigen Wochen in Kanada, den USA, Großbritannien, Australien und Neuseeland gelauncht. Nun ist sie auch in Deutschland verfügbar. Weitere Regionen sollen folgen.Durch die Verbindung des Shopify-Dashboards mit dem "Spotify for Artists"-Kontos können KünstlerInnen kuratierte Produkte direkt auf ihren Spotify-Profilen präsentieren und NutzerInnen unmittelbar auf das Merchandise ihrer Lieblingskünstler zugreifen.