Sollte Europa tatsächlich ohne seinen jahrzehntelangen Partner durch die nächsten Jahre kommen müssen? Seit heute wird der Import von Stahl und Aluminium in die USA mit 25 Prozent Zollgebühren belastet, das könnte die Auftragsvolumina hierzulande stark reduzieren. Entlassungen in der deutschen Metallindustrie drohen. Und das soll bekanntlich erst der Anfang sein. So jedenfalls die derzeitige Kriegsrhetorik der US-Administration. Und da die sich ja nicht mehr auf einzelne Ausfälle beschränkt, wie noch während Trumps erster Amtszeit, sondern den Ton durchgängig hoch hält, und das seit Tag 1, könnten auf die Zölle durchaus noch weitere Beschlüsse zu