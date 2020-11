Cookie-Urteil: Was Google Analytics-Nutzer jetzt wissen müssen 

Was passiert ist: Unzulässige Bannergestaltung

Was es bedeutet: Google Analytics-Nutzer leben gefährlich

Was nun zu tun ist

Aufwind für europäische Lösungen

Das Landgericht Rostock hat in einem Verfahren der Verbraucherzentrale Bundesverband gegen die Betreiber der Website advocado.de ein weitreichendes Urteil gefällt. Der Entscheidung zufolge sind die meisten Cookie-Banner in Deutschland fehlerhaft und damit rechtswidrig (Urt. v. 15.09.2020 - Az.: 3 O 762/19).Kläger war der Verbraucherzentrale Bundesverband, Beklagte die Betreiberin der Webseite advocado.de. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.Die Anwaltseite Advocado.de hatte ihre Homepage so ausgestaltet, dass beim Aufruf ein Cookie-Banner erschien. Es gab vier kleiner gehaltene, vorab aktivierte Menüpunkte, für Cookies der Kategorie:Zudem konnten sich die Besucher "Details anzeigen" lassen oder einen größeren, grün umrandeten und optisch hervorgehobenen "OK"-Button drücken. Diese Gestaltung, stufte das LG Rostock als klar rechtswidrig ein, weil dadurch keine informierte Einwilligung eingeholt werde.Das Gericht führte aus, dass der Verbraucher zwar die Möglichkeit hat, sich Details anzeigen zu lassen und einzelne Cookies abzuwählen. Allerdings stellte es auch fest: "Tatsächlich wird der Verbraucher regelmäßig den Aufwand eines solchen Vorgehens scheuen und deshalb den Button ohne vorherige Information über die Details betätigen. Damit weiß der Verbraucher aber gerade nicht, welche Tragweite seine Erklärung hat."Aber die Gestaltung des Banners ist nur einer der Kritikpunkte. Viel wesentlicher (und in vielen Medienberichten übersehen) ist die Tatsache, dass das Urteil nicht nur die Bannergestaltung kritisierte, sondern auch besondere Anforderungen bei der Verwendung von Google Analytics stellt. Denn, so das Gericht:"Google verarbeitet die Daten nicht allein zum Zwecke der Nutzung durch den Betreiber der Website. Vielmehr behält sich Google, ebenso wie andere Drittanbieter, ausdrücklich die Verarbeitung auch zu eigenen Zwecken vor."Damit hat das Gericht ausdrücklich die inzwischen unter Datenschützern verbreitete Ansicht bestätigt, dass sich Web-Analyse mittels Google Analytics nicht mit dem Argument des berechtigten Interesses rechtfertigen lässt. Dies liegt nicht etwa daran, das der Website-Betreiber keine Statistiken über die Besuche führen darf. Sondern daran, dass Google die erfassten Daten auch zu eigenen Zwecken nutzt, wie das Gericht ausdrücklich ausführt.Diese Argumentation kommt naturgemäß auch bei anderen Social-Plug-Ins zum Tragen, die Daten an kommerzielle, werbefinanzierte Dienste übertragen.Das Gericht bestätigt eine Lesart, die sich bereits seit geraumer Zeit abzeichnet und über die iBusiness bereits berichtete (siehe: Rechtspraxis - Diese Fallstricke lauern in Google Analytics ). Dieser Beitrag ist nun aktueller denn je und enthält auch Hinweise, wie Google Analytics in Zukunft rechtssicher eingesetzt werden kann - dann allerdings nicht ohne umfangreiche Einwilligungen. Gründe:Angesichts dieser Situation könnten aber auch europäische Lösungen Aufwind erhalten. Wer sich bei der Web-Analyse von US-Softwarelösungen lossagt und auf europäische, nicht-werbefinanzierte Anbieter vertraut, umgeht die nahezu alle der genannten Problematiken.Der Websitebetreiber kann dabei doppelt profitieren. Einerseits von mehr Rechtssicherheit. Andererseits von aussagekräftigen Statistiken. Denn: Mehr gezählte Besucher, ergeben genauere Zahlen. Und die umfangreichen Zustimmungen, die für Google Analytics eingeholt werden müssen, sind da kontraproduktiv. Schließlich setzt bestenfalls ein niedriger zweistelliger Prozentsatz der Besucher alle notwendigen Häkchen.