Projekt 'FlexNet Handel' soll ELearning-Angebote für KMUs liefern

Bild: ZBB

Ziel ist es, ein Netzwerk und Onlineportal aufzubauen, um die Implementierung digitalen Lernens in KMU zu fördern. Durch die Entwicklung von Strategien zur Einführung digitaler Lernangebote sowie die Konzeption konkreter ELearning-Anwendungen zu relevanten Themen für das jeweilige Unternehmen, sollen KMU dabei unterstützt werden, digitale und flexible Weiterbildungsformate einzusetzen."Unsere bisherigen Analysen zeigen, dass digitales Lernen in kleineren Unternehmen noch immer wenig verbreitet ist, obwohl es große Potenziale mitbringt. So können ELearning-Angebote recht kostengünstig implementiert und genutzt werden und ermöglichen, in kurzer Zeit viel zu lernen sowie Lerninhalte individuell zu gestalten", weiß Mailin Schmelter , stellvertretende Bereichsleitung Customer Insights am IFH Köln , das als Projektpartner mit an Bord ist.Um digitale Lernangebote erfolgreich einzuführen, setzt FlexNet Handel insbesondere auf die innerbetriebliche Kommunikation und Motivation der Mitarbeiter: "Es ist wichtig, im Vorfeld Hemmnisse und Hürden auf Mitarbeiterseite zu adressieren und die MitarbeiterInnen auf der Fläche von Beginn an mitzunehmen. Nur so kann es gelingen, die jeweiligen Bedarfe zu analysieren und MitarbeiterInnen ausgehend von ihrem persönlichen Kenntnisstand zu schulen. Des Weiteren sind auch attraktive Lerninhalte sowie klare Strukturen und Prozesse wichtige Faktoren", erklärt ZBB-Geschäftsführerin Gabriele Lehmann Über das Onlineportal Myflexnet.de werden Informationen zu digitalem Lernen, Implementierungsstrategien und konkreten Lernangeboten bereitgestellt. Perspektivisch soll zudem eine digitale Lernplattform mit konkreten Lerninhalten für den kleinen und mittelständischen Handel entstehen.