Für Amazon Haul sieht es schlecht aus

Billigplattformen

Chinesische Händler stehen unter einem großen Kostendruck

Amazon führt US-Marken bei Haul ein

Mehr als drei Viertel der US-BürgerInnen haben noch nie auf Amazon Haul eingekauft. Immerhin 16 Prozent tun dies zumindest einmal im Monat. Temu und Shein liegen bei 28 Prozent und 23 Prozent monatlicher Nutzung in den USA. Diese Zahlen hat der britische E-Commerce-Dienstleister Omnisend jüngst in einer Umfrage unter 1000 US-BürgerInnen herausgefunden.Schlimmer noch treffen die neuen US-Zölle Amazons Billigplattform. Mit 90 Prozent Strafgebühren beim Import (für Waren mit einem Wert unter 800 Dollar, also praktisch für alle E-Commerce-Lieferungen aus China, iBusiness berichtete ) werde es für chinesische Händler schwer, Haul-KundInnen in den USA noch zu beliefern, ohne die Preise massiv zu erhöhen, erklärte Wang Xin , Vorsitzender der Shenzhen Cross-Border E-Commerce Association , der Nachrichtenagentur Reuters: "Es wird für jeden sehr schwer sein, auf dem US-Markt zu überleben." In Shenzhen arbeiten 100.000 Online-Händler für Amazon, viele davon auch für Haul. Der Aufruhr unter ihnen ist groß, Lagerbestände werden abverkauft, Werbeausgaben bei Amazon zusammengestrichen, Lieferungen in andere Weltregionen forciert, darunter nach Europa.Haul hat darauf bereits reagiert und US-Marken wie Adidas und Gap in sein Inventar aufgenommen. Damit weicht Amazon von der ursprünglichen Intention deutlich ab, als No-Name-Händler mit Waren unter 20 Dollar zu agieren. Diese Preismarke gilt inzwischen auch nicht mehr. Viele Produkte sind jetzt bei Haul für 25 Dollar und über 30 Dollar zu haben, vor allem aber: Es sind oft die gleichen, die es auch im klassischen Online-Shop von Amazon zu kaufen gibt und das zum gleichen Preis.Womit sich natürlich die Frage stellt: Wer braucht Haul? Sie stellt sich umso mehr, als die Omnisend-Umfrage eine weitere, existenzbedrohende Zahl für Billighändler enthüllte: Ein knappes Drittel der Befragten sagte, dass sie entweder sofort gar nicht mehr auf Discount-Plattformen wie Temu einkaufen würden oder doch deutlich seltener, sollten die Preise dort steigen.