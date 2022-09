Rewe baut Retail Media aus

21.09.2022 Ab 2023 will Rewe eine Audience-basierte Ausspielung von Werbung in seinem Onlineshop mit programmatischer Buchungsoption anbieten.

Damit weite Rewe sein Angebot im Bereich Retail Media aus und "schließt zu anderen Branchengrößen auf", wie das Unternehmen stolz meldet. Weitere Neuangebote sind Sponsored Product Ads sowie der Aufbau einer eigenen Customer Cloud. Kombiniert mit dem Ausbau der digitalen Stelen in den Märkten hoffen die Verantwortlichen auf "effektives, kundenbasiertes digitales Marketing."Magdalene Rynkiewicz , Head of REWE Customer Insights & Media: "Für die Audience-basierte Ausspielung von Werbung setzen wir auf Daten aus unserer eigenen Customer Cloud. Komplett 'cookieless' und damit zukunftssicher. Die Daten werden den Industriepartnern für ein Targeting ohne Streuverluste mit anschließender Closed-Loop Abverkaufs-Messung bereitgestellt. Dadurch wird den Kundinnen und Kunden auf ihrem gesamten Weg durch den digitalen Supermarkt individuell zugeschnittene Werbung angezeigt."Neben der Audience-basierten Bannerwerbung im Shop ist jetzt auch der Einsatz von Sponsored Product Ads (SPA) über das Tool von CitrusAd möglich. Sponsored Product Ads sind Anzeigen, mit denen ausgewählte Produkt-Listings gezielt in den Suchergebnissen im Onlineshop beworben werden. Damit werden Kunden erreicht, die bereits aktiv nach bestimmten Sortimentsgruppen oder Produkten suchen, um die Kaufentscheidung auf den letzten Metern zu einem bestimmten, anderen Produkt zu beeinflussen. Abgerechnet wird per Cost-per-Click.