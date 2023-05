OMR 2023 im Schnelldurchlauf

"diese Marken sich ohne Marketing nicht grün waschen könnten." ließ beim OMR-Chef Philipp Westermeyer am Bühnenrand wohl den einen oder andern Schweißtropfen rinnen.



Abseits dessen dürfen die Marken aber weitgehend ungestört über ihre Verantwortung gegenüber Klima und den Menschen philosophieren. Der neue Boss von Boss , CEO Daniel Grieder erläuterte, wie man die elitär-wahrgenommene Marke sympathisch gemacht und was man in Sachen digitaler Neuaufstellung vorhabe, Baumarktkette Obi stellt seine Digitalstrategie unter dem Titel "Hey, Obi" vor, die Öffentlich-Rechtlichen Sender stellen sich die Frage, was man mit TikTok anstellen kann, Google will den Hamburger Straßenverkehr verflüssigen (Projekt "Greenlight"), Sascha Lobo rief einmal mehr dazu auf, den imminenten Weltuntergang aufgrund Künstlicher Intelligenz abzuwenden und verglich selbige mit der Industrialisierung. Überhaupt war KI, wenig überraschend, ein Leitmotiv der Messe, andere Referenten betonten die Abwesenheit jeder Obergrenzen für die Entwicklung von KI und dass diese bald den Menschen als Antreiber von Innovation ablösen werde, berichtet das Abendblatt .



Die OMR machte ihrem Rockstar-Image durchaus wieder Ehre: Der Wortwechsel zwischen Festival-Chef Westermayer und Luise Neubauer war gepfeffert und verwirbelte die Rollen zwischen Interviewer und Interviewtem/r, Stuckrad-Barre ließ die Hiwis mit bekannter Star-Allüre nach dem abwesenden Wasserglas springen und Moderator Steven Gätjen sammelte Sympathiepunkte als er auf die eigene Verkaterung verwies.



"100.000 Leute könnten hier durchaus kommen", richtete OMR-Chef Philipp Westermeyer schließlich den Blick in die Zukunft, vorausgesetzt, man erweitere die aktuell genutzten Flächen. Die OMR hat damit eine beeindruckende Erfolgsgeschichte hingelegt, deren Ende nicht abzusehen ist: Beim ersten Festival in 2011 kamen gut 200 Gäste.



Die nächste OMR ist für den 7. und 8. Mai 2024 geplant. Bei Interesse sollte man jetzt schon da Hotel buchen und die Brote gegebenenfalls vorschmieren.

