Kellogg's: "Wir revolutionieren unsere Händlerstrategie"

Das ist die Strategie hinter Kelloggs' B2B-Shop

Der Snackhersteller Kellanova eröffnet einen B2B-Shop in Deutschland. Mit Kellogs-Shop.de will der Markenartikler näher an seine Kundschaft heranrücken.Christoph Sterkel , verantwortlich für den Bereich E-Commerce hatte mit den besonderen Herausforderungen der B2B-Zielgruppe zu kämpfen: "Bei Kellanova konzentrieren wir uns bei der Gestaltung unseres Portfolios und unserer Marketinginitiativen auf spezielle Anlässe, die den ganzen Tag abdecken - beginnend mit dem Frühstück, gefolgt von einem Vormittagssnack, Mittagessen, Nachmittagssnack, Abendessen und einem späten Snack", erzählt er. Man böte Produkte an, die perfekt auf diese verschiedenen Tageszeiten abgestimmt seien - und dies vielfältigen Orten, "beispielsweise Frühstückscerealien im Hotel am Morgen, eine Dose Pringles in der Kantine zum Mittag oder Snacks im Schwimmbad am Nachmittag, sowie im Flugzeug oder Kino am Abend."



Der B2B-Onlineshop spiele eine Schlüsselrolle dabei, "bisher schwer erreichbare B2B-Kunden wie Kioske, Hotels und Tankstellen anzusprechen, indem er flexible Bestellmengen und einen maßgeschneiderten Service ermöglicht." Mit speziell angepassten ECommerce-Lager "können wir nun auch kleinere Bestellmengen anbieten, was unseren Kunden ermöglicht, genau die Mengen zu bestellen, die sie benötigen. Dies schafft nicht nur eine größere Flexibilität, sondern auch eine tiefere Verbindung zu unseren B2B-Partnern, indem wir auf ihre individuellen Geschäftsbedürfnisse eingehen."



Durch die Einführung des Online-Shops "revolutioniert" Kellanova seine Händlerstrategie, sagt er, "um gezielt neue Marktchancen zu erschließen und eine breite Palette von Branchen anzusprechen, einschließlich Hotels, Kioske, Tankstellen, Getränkefachgeschäfte und Schwimmbäder." Der Online-Shop sei ein zentrales Element dieser Strategie, das es Kellanova erlaubt, maßgeschneiderte Bestellungen zu platzieren - "von geringen Mengen wie einer Sechserpackung Pringles bis hin zu Großbestellungen wie sechs Paletten Kellogg's Frosties."



Die B2B-Plattform sei "integraler Bestandteil unserer B2B-Strategie, die nicht nur logistische Herausforderungen überwindet, sondern auch eine direkte, effiziente und wirksame Verbindung zu einer Vielzahl von Geschäftskunden ermöglicht." Darüber hinaus unterstütze der Onlineshop eine differenzierte Preisgestaltung und verbessere die Kundenbindung durch personalisierte Angebote. Sterkel ist sich sicher: "Durch diese digitale Transformation können wir nicht nur die Reichweite unserer Produkte erhöhen, sondern auch tiefergehende Einblicke in die Bedürfnisse und Vorlieben unserer Zielgruppen gewinnen, was wiederum eine präzisere Marktsegmentierung und zielgerichtete Ansprache ermöglicht."



Kellanova will den Start seines B2B-Shops, der von der Kieler ECommerce-Agentur Web Wikinger Commerce GmbH betrieben wird, mit einer gezielten Marketingkampagne begleiten. Mit Advertorials, Messeauftritten, Banner und Newsletter in relevanten Branchenmagazinen will man die Aufmerksamkeit der Handelskundschaft gewinnen.