Paid Podcasts: Wie Abo-Modelle den Audio-Markt verändern 

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Wer Podcasts hinter die Paywall legt, muss dafür besonders hochwertige oder exklusive Inhalte liefern.

Die Einführung von Subscription-Modellen für Podcasts auf den Streaming-Plattformen von Spotify und Apple Podcast (Beschreibung siehe Kästen) bringt Bewegung in den ohnehin schon sehr dynamischen Podcast-Markt. Ein erstes Opfer ist FYEO ('For Your Ears Only'). Die Audio-App von Seven One Audio , der Audio Unit der Seven.One Entertainment Group ), wird im Oktober 2021 wieder eingestellt , nach nur knapp einem Jahr am Markt.Die Audio-Plattform bot hinter einer Bezahlschranke exklusive und aufwändig produzierte Podcasts, wie etwa die Dokumentation "Die gekaufte WM", das Wander-Experiment "Crossing Germany" oder "Die Mafiaprinzessin", einen True-Crime-Podcast gemeinsam mit der Süddeutschen Zeitung. Das Abo kostete bis August fünf Euro im Monat. Doch das Geschäft mit Bezahlinhalten in einer eigenen Audio-App hat sich für die Sendergruppe offenbar nur teilweise rentiert: FYEO konnte 2020 nach Angaben von Geschäftsführerin Katharina Frömsdorf zwar den Umsatz verfünffachen und die Reichweite mehr als verdoppeln. Jedoch sei dieses "App-Geschäftsmodell auf dem hochdynamischen Audio-Subscription-Markt wirtschaftlich dauerhaft nicht attraktiv genug", so Frömsdorf gegenüber 'Horizont' Seven One Audio will nun verstärkt mit der Vermarktung von Podcasts sein Geld verdienen und die Podcast-Entwicklung und Produktion eigener Inhalte vorantreiben. Denn FYEO bleibt als Content-Marke erhalten, Podcasts unter diesem Label gibt es künftig zunächst auf Apple Podcasts - im FYEO-Channel als Abo zum Preis von 4,99 Euro im