Smile Group beteiligt sich an E-Commerce-Spezialist Creativestyle

Die deutsche Open-Source E-Commerce-Agentur Creativestyle mit Sitz in München schließt sich der Smile Group an. Der 1991 in Frankreich gegründete Technologie-Pionier zählt zu den führenden Unternehmen im Bereich Open Digital und Open Source in Europa. Mit dem Zusammenschluss tritt die Smile Group in den deutschen Markt ein.Beide Unternehmen bündeln ihre E-Commerce- und Open-Source-Expertise und wollen gemeinsam international weiter wachsen. Creativestyle wird dabei mit Unterstützung der polnischen Tochtergesellschaft auf dem deutschen Markt agieren. Die Agentur wurde 2001 gegründet und hat neben seinem Hauptsitz in München weitere Niederlassungen in Hamburg, Krakau und Rybnik. Mit einem Team von mehr als 85 Digitalexperten zählt Creativestyle zu den führenden Agenturen in Deutschland in den Bereichen Beratung, Backend-Integration, Betrieb und Customer Experience von E-Commerce-Lösungen. Gemeinsam mit Smile will das Gründerteam Jaromir Fojcik und Krzysztof Daniel die Beratungs- und Webentwicklungsleistungen im B2C-Commerce und sein B2B-Commerce-Angebot im deutschsprachigen Raum deutlich ausbauen.