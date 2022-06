Meta startet Onlineshop für Avatare

Im Zuge seiner Vision eines digitalen Metaversums überarbeitete der Meta -Konzern bereits Anfang des Jahres sein Angebot an 3D-Avataren. Diese sind in einzelnen Ländern nun auch für Facebook und Instagram Stories verfügbar - zunächst in den USA, in Kanada und in Mexiko - weitere Länder sollen folgen. Die Avatare können dort beispielsweise als Sticker in Apps, Posts oder als Profilfotos verwendet werden.Um die Avatare noch individueller gestalten zu können, eröffnet Meta nun einen eigenen Avatar-Onlineshop, in dem KundInnen Kleidung für ihre Avatare kaufen können. Zunächst sind dort digitale Outfits der Marken Balenciaga und Thom Browne erhältlich. Diese können mit den bestehenden kostenfreien Kleidungsstücken kombiniert werden.Der Meta Avatar Store wird in den nächsten Wochen auf Instagram, Facebook und Messenger verfügbar sein - ebenfalls zunächst in den USA, in Kanada, Mexiko und auch in Thailand. Wann der Onlineshop auch für NutzerInnen in DACH geöffnet wird, wurde noch nicht bekannt gegeben.