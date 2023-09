01.09.2023 - Zusammen mit dem Marktforschungsinstitut Splendid Research hat iBusiness eine Untersuchung zum Arbeitsmarkt auf Online-Plattformen durchgeführt: Wie viele Menschen in Deutschland verdienen Geld auf Ebay, Uber & Co., haben eigene Online-Shops oder verdingen sich mit Micro-Tasks im Bereich KI? Soviel vorab: Sehr viel mehr als Sie wahrscheinlich denken. Der iBusiness-Vodcast.

Um gleich mit der Tür ins Haus zu fallen: Es sind mehr als 10 Millionen Menschen, das ergab die Plattform-Studie von iBusiness und Splendid Research. Das sind fast drei Millionen Menschen mehr als noch vor eineinhalb Jahren, als wir die Untersuchung zum ersten Mal gemacht haben. Heute verdient also jeder vierte Arbeitende in Deutschland seinen Lebensunterhalt zumindest teilweise mit Tätigkeiten, die von Online-Plattformen vermittelt werden oder direkt dort stattfinden. Gemeint sind Menschen, die auf Ebay, Etsy oder Amazon verkaufen, dank Uber andere Menschen an ihr Ziel bringen, ihre Kenntniss