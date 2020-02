Stationärer Handel: Verbraucher wünschen flexible Zahlarten

1. Verbraucher wollen neue Bezahlmethoden, um einfach und bequem einzukaufen

2. Biometrische Zahlungsmöglichkeiten stehen bei den Deutschen an erster Stelle

3. Voice Commerce wird weltweit immer gefragter

4. Kunden recherchieren Produkte online, während sie im Geschäft einkaufen

Die Mehrheit der deutschen Verbraucher ist bereit, neue Zahlungsmethoden und In-Store-Technologien beim Einkauf zu nutzen. Dies zeigt eine Studie zum globalen Shopping-Verhalten, die der Finanzdienstleister Wirecard in Auftrag gegeben hat. Für die Studie wurden rund 6.000 Konsumenten aus zehn Ländern (Australien, Brasilien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Philippinen, Singapur, Thailand, USA) befragt.Die wichtigsten Ergebnisse:Konsumenten wollen ihren Einkauf mit neuen Technologien vor allem komfortabler gestalten. Dazu gehört beispielsweise der Einsatz einer App zum Kauf von Produkten an Selbstbedienungskassen. 71 Prozent global (65 Prozent in Deutschland) finden dies "in gewissem Maße" oder "sehr interessant". Die Nutzung eines smarten Spiegels, mit dem man zusätzliche Produkte ansehen, weitere Artikel anfordern und Waren ohne Kasse kaufen kann, finden 65 Prozent (51 Prozent in Deutschland) "in gewissem Maße" oder "sehr interessant". Geschäfte und Filialen ohne Personal, wie Amazon Go, finden 61 Prozent der Befragten (53 Prozent der Deutschen) "in gewissem Maße" oder "sehr interessant". Virtual Reality (VR) zum Anprobieren von Kleidungsstücken vor dem Online-Kauf: 61 Prozent der Befragten (49 Prozent der Bundesbürger) halten das für "in gewissem Maße" bzw. "sehr interessant". Konsumenten aus Malaysia, Thailand und Brasilien sind am offensten für diese neuen Technologien.45 Prozent (in Deutschland 31 Prozent) geben an, dass sie mit einer höheren Wahrscheinlichkeit nicht dort einkaufen würden, wo sie nicht bargeldlos mit Mobiltelefonen bezahlen können. In Deutschland sagen das 31 Prozent der Verbraucher. 58 Prozent der weltweit befragten nennen Mobile Payment als wichtigste Technologie für den Einkauf. Biometrische Zahlungen und kassenloses Bezahlen folgen mit 45 Prozent sowie VR/Augmented Reality (AR) mit 25 Prozent an dritter Stelle. Die Bundesbürger sind skeptischer: 42 Prozent nennen biometrische Zahlungsmöglichkeiten, Mobile Payment kommt mit 36 Prozent auf Platz zwei und VR/AR-Technologie mit 28 Prozent auf Platz drei. Nur 13 Prozent der Bundesbürger sagen, dass sie keine bargeldlosen Zahlungsmethoden nutzen möchten.Drei von fünf globalen Konsumenten sind interessiert, biometrische Daten für den Online-Kauf (66 Prozent) sowie für den Kauf im Geschäft (68 Prozent) zu verwenden. Zum Vergleich: 89 Prozent der thailändischen Verbraucher sind an der Verwendung biometrischer Daten beim Online-Kauf interessiert, immerhin 53 Prozent bzw. 52 Prozent der Deutschen beim Online bzw. stationären Einkauf. Wenn biometrische Daten zur Autorisierung von Zahlungen verwendet werden, sind Konsumenten im weltweiten Durchschnitt bereit, 51 Euro auszugeben. Wenn keine Autorisierung erforderlich ist, sinkt diese Zahl auf 39 Euro.57 Prozent der Befragten stimmen der Aussage zu, dass die Verwendung sprachgestützter Systeme wie Amazon Alexa oder Google Home das Einkaufen erleichtern. 44 Prozent würden bereits bei ihren wöchentlichen Einkäufen auf sprachgestütztes Bezahlen vertrauen.Verbraucher sind daran interessiert, vor dem Kauf Technologie zur Recherche von Produkten einzusetzen und dies während sie im Geschäft sind. 74 Prozent sind daran interessiert, eine App auf ihrem Smartphone oder die Website des Geschäfts zu nutzen, um mehr über Produkte zu erfahren. 72 Prozent haben ein gewisses Interesse an der Verwendung von Bildschirmen und Tablets im Kaufhaus und 60 Prozent sind an der Nutzung von VR interessiert. Unter den Bundesbürgern geben 24 Prozent der Befragten an, dass sie sich bereits bei der Hälfte aller Einkaufe im Laden online informieren, bevor sie das Produkt kaufen.Das Umfrage-Institut Vanson Bourne führte die Studie im Auftrag von Wirecard im 4. Quartal 2019 durch. Insgesamt wurden 6.000 Konsumenten über 18 Jahren in zehn Ländern weltweit befragt. Für weitere Informationen zum Einkaufsverhalten der Verbraucher weltweit finden Sie hier das vollständige E-Book zum Herunterladen