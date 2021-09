Betrugsmaschine Social Media: So erkennen Sie Fake-Follower 

Gekaufte Follower Schritt für Schritt erkennen

Schritt 1: Wachstum der Follower Accounts, die organisch wachsen, verzeichnen ein relativ gleichmäßiges Wachstum der Follower-Zahlen. Ein plötzlicher massiver Sprung der Abonnentenzahl ist hingegen ungewöhnlich und kann den Kauf von Fake-Followern bedeuten.





Schritt 2: Engagement Rate Influencer haben das Potenzial, Trends vorzugeben und das (Einkaufs-)verhalten ihrer Follower zu beeinflussen. In der Regel bauen sie eine enge Verbindung zu ihren Fans auf und rufen diese regelmäßig zur Interaktion auf. Ein einflussreicher Influencer hat im Schnitt eine Engagement-Rate von 1,5 bis 3 Prozent. Haben Influencer also trotz hoher Follower-Zahl sehr niedrige Interaktionsraten, sind viele ihrer Follower vermutlich Fake-Follower.





Schritt 3: Kommentare Fake-Follower und Bots erstellen nur generische Kommentare, die keine Aussagekraft haben. Darunter zählen insbesondere Kommentare wie "Cool", "Gefällt mir" oder nur einzelne Emojis. Technisch gesehen stellen diese Kommentare zwar Engagement dar, haben für die Marke aber keinen Wert.





Fake-Follower und Bots erstellen nur generische Kommentare, die keine Aussagekraft haben. Darunter zählen insbesondere Kommentare wie "Cool", "Gefällt mir" oder nur einzelne Emojis. Technisch gesehen stellen diese Kommentare zwar Engagement dar, haben für die Marke aber keinen Wert. Schritt 4: Herkunft der Follower Auf der Suche nach Fake-Followern sollten folgende Punkte betrachtet werden: Woher kommen die Follower? Stimmt die Herkunft des Publikums mit der des Influencers überein? Sprechen sie die gleiche Sprache wie der Influencer? Das alles sind Anzeichen für gekaufte Follower.

Hilfreiche Tools für den Follower-Check

In einer Case Study von Deep Data Analytics gaben 86 Prozent der befragten Unternehmen an, auf Influencer Marketing zu setzen. Damit wollen sie insbesondere die jüngere Generation erreichen, die klassischer Werbung häufig keine Beachtung mehr schenkt. Das Problem: Kaum ein anderer Marketingkanal ist so anfällig für Betrug und Manipulation, wie das Influencer-Marketing. Mit welchen Tools Fake-Follower erkannt werden können und was es darüber hinaus noch Wissenswertes zu diesem Thema gibt, erklären die Experten der Online-Marketing-Agentur SEO-Küche Gekaufte Likes, Fake-Follower und Absprachen zwischen Followern, um ihre Accounts künstlich wachsen zu lassen, sind Realität im Influencer Marketing. Influencer erhöhen die Zahl ihrer Anhänger, indem sie Geld für Fake-Follower ausgeben. Das können echte Menschen sein oder gefälschte Konten, die von Bots errichtet wurden. Sie tun das, weil sich viele Marketer auch heute noch von der Anzahl der Follower blenden lassen. Problematisch an diesen Bots ist, dass sie in keiner Weise mit den Inhalten des Influencers interagieren. Sie sind also für die Marke vollkommen wertlos. Seriöse Influencer hingegen bauen ihre Reichweite organisch auf, erreichen Menschen mit ihren Inhalten und beeinflussen sie. So erkennen die falschen Follower;Mit Hilfe des Tools HypeAuditor kann die Authentizität von Kommentaren, Followern und Engagement-Raten überprüft werden, um die Legitimität eines Instagram Influencers zu testen. Hier zahlt man pro durchgeführter Suche. Das Tool Quintly hilft dabei, die Social-Media-Performance zu bewerten. Außerdem kann auch hier die Authentizität von Followern überprüft werden. Quintly kann für sämtliche Social-Media-Plattformen eingesetzt werden. Um die Echtheit von Twitter-Followern zu checken, kann das Tool TwitterAudit verwendet werden. Anhand verschiedener Metriken untersucht das Tool, ob ein Follower echt ist.