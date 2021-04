Mehr Werbebudget für Influencer Marketing 

29.04.2021 Die Bedeutung von Influencer Marketing ist in der Corona-Krise gestiegen. 14 Prozent der befragten Marketing-Verantwortlichen aus Unternehmen geben an, dass im Jahr 2020 mehr als 100.000 Euro Budget für Influencer-Marketing-Kampagnen eingeplant wurden. 11 Prozent investierten sogar über 250.000 Euro Budget.

Generierung von Content

ein besserer Zugang zur Zielgruppe

sowie höhere Authentizität

In der Corona-Pandemie gewinnen InfluencerInnen an Bedeutung für Werbetreibende.

(chart: BVDW)

Elf Prozent planten mehr als 250.000 Euro Budget für Influencer Marketing ein.

(chart: BVDW)

2020 wesentlich mehr Kampagnen mit Influencern geplant. Im Vergleich zu 2018 gaben 19 Prozent mehr an, mindestens zehn Kampagnen im Jahr zu planen.

Laut 73 Prozent der Befragten hat sich die Qualität von Influencer Marketing in den letzten Jahren verbessert. Davon sehen 44 Prozent sogar eine starke Steigerung der Qualität.

Influencer werden auch oftmals bereits vor Beginn der Kampagne involviert: Zwei Drittel der Befragten integrieren Influencer bereits vor dem Kampagnenstart in ihr Projekt.

Die Engagement-Rate ist mit 81 Prozent der wichtigste Aspekt bei der Messung von Influencer-Marketing-Kampagnen. Conversions sind sogar für über 61 Prozent ein wichtiges bis sehr wichtiges Kriterium.

Die Bedeutung von Micro- und Macro-Influencern sowie Gamern beim Einsatz von Influencern wächst.

Werbekunden schätzen den Content und die Nähe der Influencer zu den Zielgruppen.

(chart: BVDW)

Dies zeigt eine neue Umfrage der Arbeitsgruppe Influencer Marketing im Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) . Die Mehrheit der Befragten hat demnach das Budget für Influencer Marketing für 2021 bereits erhöht. Lediglich 23 Prozent der Befragten veranschlagen genauso viel Budget wie im Vorjahr. Zudem sehen die Befragten klare Vorteile im Influencer Marketing gegenüber dem klassischen Marketing.Dazu zählen die70 Prozent der Befragten messen Influencer Marketing in der Corona-Pandemie eine höhere Bedeutung als zuvor bei. "Unternehmen konnten durch gut gemachtes Influencer Marketing nicht nur ihre Engagement, sondern auch ihre Conversion Rate signifikant steigern", sagt Anke Herbener (TWT Digital Group), BVDW-Vizepräsidentin und Leiterin der Arbeitsgruppe Influencer Marketing. "InfluencerInnen bringen das mit, was viele Firmen gerade in Krisenzeiten dringend suchen: den Zugang zur Zielgruppe, deren Vertrauen sowie qualitativ hochwertigen Content. Die Corona-Pandemie führt dazu, dass Unternehmen deutlich mehr in Influencer Marketing investieren, sowohl was finanzielle als auch personelle Ressourcen angeht. Wir gehen davon aus, dass diese Entwicklung auch nach der Pandemie anhalten wird.""Es lässt sich auch eine zunehmende Professionalisierung von Influencer Marketing erkennen. In 64 Prozent der Firmen gibt es bereits Verantwortliche für Influencer Marketing. Das sind 11 Prozent mehr im Vergleich zu 2018", sagt Matthias Maurer (La Red), stellvertretender Leiter der Arbeitsgruppe Influencer Marketing im BVDW.Für die Online-Umfrage wurden im Zeitraum von 5. November 2020 bis 31. Januar 2021 insgesamt 109 Social-Media- und Influencer-Marketing-Verantwortliche aus Unternehmen befragt.