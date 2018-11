Cyber Week: Wie sich der Handel am Black Friday europaweit entwickelt

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

Dazu hat Retargeting-Anbieter Criteo die Umsatzzahlen der vergangenen vier Jahre analysiert und sich darauf konzentriert, wie sich die Sales‑Spitzen seit 2014 entwickelt haben. Im Überblick:Black Friday wächst beim nördlichen Nachbarn schon seit 2014 durchgängig stark. 2017 übertraf noch einmal alle Erwartungen: 1300 Prozent lagen die Sales an Black Friday über den ersten beiden Novemberwochen.Während Frankreich 2014-2016 noch ein mäßiges Sales‑Wachstum am Black Friday erlebte, kam auch dort 2017 der Umschwung: Satte 209 Prozent über den Referenzwochen - das hatte es bisher noch nicht gegeben.Während die meisten der untersuchten europäischen Länder in den vergangenen Jahren noch rapide wachsende Sales erlebten, stagnieren sie in Großbritannien mittlerweile fast. Zwar steigen die Sales und erreichten ebenfalls 2017 den Höhepunkt, allerdings lag das Wachstum 2017 und 2016 jeweils nur um zwei Prozent über dem Vorjahr (2015 sechs Prozent). Ein Zeichen, dass Black Friday hier schon gesättigt und etabliert ist?Über die letzten drei Jahre hinweg sorgte Black Friday in Deutschland für jährlich steigende Umsatzspitzen. Der einzige Einbruch fand 2015 statt. Grund hierfür dürfte der damalige Rechtsstreit um Black Friday als Marke gewesen sein, wegen dem Einzelhändler zögerten, die Cyber Week für sich zu nutzen.