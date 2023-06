Deutsche Handelsunternehmen besonders betroffen von Hackerangriffen

Cloudanbieter Akamai Technologies hat in seinem neuen State of the Internet-Bericht die zunehmende Anzahl und Vielfalt von Angriffen auf den Handelssektor dokumentiert. Er zeigt, dass der Handel nach wie vor die am stärksten ins Visier genommene Branche ist. Weltweit werden auf diesen Sektor mehr als 14 Milliarden Angriffe verzeichnet, in der EMEA-Region sind es 4,6 Milliarden Angriffe - davon der Großteil in Deutschland.Vermutlich haben mehrere Schlüsselfaktoren zu diesem Ausmaß an Angriffstraffic in Deutschland beigetragen: Die öffentliche Unterstützung der Ukraine, die anhaltende Zunahme von LFI-