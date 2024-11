Rund 17,8 Milliarden Euro werden die Werbungtreibenden hierzulande 2024 in digitale Werbung investieren. Damit stellen die digitalen Werbeerlöse in diesem Jahr etwas mehr als 60 Prozent des gesamten Werbemarktes in Deutschland dar. Umsatzstärkste Disziplin wird mit prognostizierten 7,2 Milliarden Euro (2023: 6,3 Mrd. Euro) nach wie vor Search sein. Die stärksten Impulse für den digitalen Werbemarkt kommen dagegen von Video-Werbung und Retail Media.Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle "German Digital Advertising Latecast 2024", in dem die Omnicom Media Group Germany bereits zum sechsten Mal ein umfassend