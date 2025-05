Wirtschaftsklima Frühjahr 2025

Digitalbranche im Stimmungstief: Leichte Erholung, aber keine Entwarnung

12.05.2025 - Die wirtschaftliche Lage in der Interaktivbranche bleibt angespannt. Zwar hellen sich die Erwartungen der Digitalagenturen im Frühjahr 2025 leicht auf - ein nachhaltiger Aufschwung ist jedoch nicht in Sicht. Das zeigt die aktuelle iBusiness-Umfrage zum Wirtschaftsklima der Digitalbranche in Deutschland, Österreich und der Schweiz.