Online ist für manche keine Antwort 

Die perfekte Personalisierung

Der Teufel trägt Buntstift

Sommerzeit ist Weihnachtszeit

Berichte zur ökologischen Digitalisierung

Personalisierte Shops verkaufen besser, sind relevanter und binden den Kunden und die Kundin enger - soviel weiß fast jeder. Doch wie gelingt die Personalisierung, wenn nur technische Daten wie IP und Browsertyp zur Verfügung stehen? Mein Kollege Dominik Grollmann erklärt, wie Sie trotzdem Käufertypen erkennen.Der ECommerce-Anteil in der Papier-, Büroartikel- und Schreibwarenbranche (PBS) wächst. Doch der Markt selber schrumpft und die stark analog verwurzelte Branche hat auf die Digitalisierung bisher keine Antwort, analysiert meine Kollegin Susan Rönisch in ihrer Analyse des PBS-Markts. "Mit einer wirklichen Erholung in der Branche oder gar einer positiven Marktentwicklung ist nicht zu rechnen. Im Gegenteil: Mittelfristig wird sich der Markt nicht festigen können und tiefer in die roten Zahlen abrutschen", schreibt sie. Besonders prekär: Der Handel setzt auf die Hersteller als weiße Ritter. Doch die werden vermutlich den Teufel tun. Und der trägt bekanntlich Buntstift.Wie erfolgreich das Weihnachtsgeschäft wird, entscheiden Shops jetzt. Saubere Prozesse und geputzte Daten treiben nicht nur die Verkäufe an, sondern können auch Retouren drücken. Unsere Checkliste zu den ECommerce-Vorbereitungen für die wichtigste Zeit des Jahres:Der ökologische Umbau der Industriegesellschaft hin zu mehr Klimaschutz und Nachhaltigkeit wird nur mit dem Ausbau intelligenter Digitalisierungsprojekte funktionieren. Die wichtigsten Analysen, Trends und Projekte stellt die iBusiness-Redaktion ab sofort regelmäßig in den Berichten zur ökologischen Digitalisierung zusammen.Spätestens durch das bahnbrechende Klima-Urteil des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) Ende April 2021, hat das Thema Nachhaltigkeit zusätzlich an Dynamik gewonnen. So soll allgemein alle Innovationskraft der Märkte künftig zur Emissionsminderung beitragen. Was bedeutet diese Entwicklung für E-Commerce, Marketing und Vertrieb? Welche digitalen Initiativen existieren und haben Zukunftschancen? In dem Dossier 'Berichte zur ökologischen Digitalisierung' stellt iBusiness, der Thinktank für Zukunftsforschung, regelmäßig Zahlen und Analysen von Nachhaltigkeit über digitale Strategien bis zum "ECOmmerce" zusammen.Mit dem iBusiness Newsletter informieren wir Sie ständig über aktuelle Analysen, Trends und Projekte rund um digitale Transformation für Klimaschutz, Ökologie und Nachhaltigkeit.