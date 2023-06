EU stellt die Weichen für eine KI-Regulierung

16.06.2023 Das EU-Parlament hat einen Schritt in Richtung Regulierung Künstlicher Intelligenz getan.

Die Abgeordneten haben sich auf einen Text mit ihrer gemeinsamen Position in Sachen KI geeinigt. Nun folgen in den kommenden Monaten erstmal Verhandlungen mit Mitgliedsstaaten und EU-Kommission, bevor es weitergeht.Im fertigen "AI Act" sollen Anwendungen verschiedene Auflagen erhalten, quasi nach einem Ampelsystem, das nach risikoarmer, begrenzt riskanter, und riskanter KI unterscheidet. Außen vor sind dabei noch als vierte Kategorie komplett verbotene Anwendungen. Zu letzteren sollen etwa KI-Systeme gehören, die der Einordnung von Menschen nach ihrem sozialen Verhalten oder ethnischen Merkmalen dienen, berichtet Tagesschau.de . Ebenso will das EU-Parlament keine Gesichtserkennung zur Überwachung erlauben, wie man sie aus aufstrebenden asiatischen Volkswirtschaften kennt.Bis ein Gesetz folgt, das auf dem Positions-Papier basiert, werden noch Jahre vergehen, ein Inkrafttreten vor der nächsten Europawahl 2026 ist aber möglich, ebenso dass bald weitere regulierende Verordnungen folgen.