Bei der Audionutzung schlägt das Radio das Smartphone

Dies sind Ergebnisse der Studie "Audioversum 2020" des Frankfurter Audiovermarkter AS&S Radio . In Ergänzung zur Reichweitenanalyse MA Audio befragte Kantar dafür 2.000 Audio-Nutzer ab 14 Jahren zur Nutzung von Audio-Angeboten wie Radio, Podcast, Hörbuch oder Musik, aber auch zur Audio-Nutzung im Tagesverlauf befragt.Audio ist demnach im Alltag der Nutzer allgegenwärtig: 84 Prozent verfügen über ein Smartphone, 79 Prozent haben ein Autoradio, und 9 Prozent besitzen einen Smart Speaker - Tendenz steigend. Audio gesamt kommt nach Erkenntnis der AS&S Radio-Forscher auf eine Gesamt-Tagesreichweite von 86 Prozent, klassisches Radio leistet hier mit 74 Prozent Tagesreichweite den weitaus größten Beitrag, gefolgt von Musik (46 Prozent) über Tonträger, Downloads oder Streaming. Die Wort-On-Demand-Angebote Podcast und Hörbuch erreichen täglich 7 beziehungsweise 8 Prozent.Auch zur Werberelevanz der unterschiedlichen Audio-Formen liefert die Studie Daten: Demnach hören die Nutzer insgesamt 84 Minuten pro Tag werbefrei - etwa bei CDs, Hörbüchern, in Abos von Streaminganbietern oder bei werbefreien Radiosendern, die Hälfte davon ist persönliche Musiknutzung. Das heißt: 165 Minuten der täglichen Audio-Nutzung sind grundsätzlich werblich belegbar. Davon entfallen auf klassischen Werbefunk 146 Minuten, die restlichen 16 Minuten kommen als neue Online-Audio-Touchpoints in den Free-Accounts der Streamingdienste hinzu.