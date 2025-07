Logistik-Spezialist L.I.T. kauft Digital-Dienstleister Dataform

Akquisition

Zum 1. August 2025 wird Dataform Dialogservices aus Roßtal bei Nürnberg Teil der L.I.T. Gruppe . Die Akquisition erfolgt aus einem vorläufigen Insolvenzverfahren. Der Standort bleibt bestehen, alle 230 Mitarbeitenden werden weiterbeschäftigt. Damit baut die L.I.T. Gruppe ihre Fulfillment- und E-Commerce-Kompetenz aus und erschließt neue Marktpotenziale im Dialogmarketing und Digitaldruck."Mit Dataform gewinnen wir ein Unternehmen mit hoher fachlicher Spezialisierung im Bereich Fulfillment, digitaler Druck- und Versandprozesse sowie systemintegrierter Dialogleistungen", sagt Claas Durach , zukünftiger Geschäftsführer von Dataform Dialog Solutions. Durach hebt hervor, dass selbst während der vorläufigen Insolvenzphase neue Kunden und Aufträge gewonnen werden konnten, was die Marktstellung und Leistungsfähigkeit von Dataform unterstreiche.Dataform verfügt über eine moderne logistische Infrastruktur mit rund 45.000 Quadratmetern Lager- und Produktionsfläche, automatisierter Intralogistik mit 18 Kommissionierstationen, ca. 30.000 Palettenstellplätzen und 90.000 Fachbodenlagerplätzen. Das Unternehmen bietet Leistungen entlang der gesamten E-Commerce-Wertschöpfungskette an: vom Wareneingang über Bestellabwicklung, Konfektionierung, Versandmanagement bis hin zur Retourenbearbeitung. Ergänzt wird das Fulfillment-Angebot durch ein breites Portfolio an dialogorientierten Leistungen, wie etwa personalisierte Mailings, Digitaldruck, Katalogproduktion, Portomanagement sowie hybride Versandlösungen. Für Geschäftskunden übernimmt Dataform zudem das gesamte Outputmanagement von Rechnungen, Auftragsbestätigungen, anderen Geschäftsdokumenten sowie Customer-Care-Dienstleistungen.Ergänzt wird die Übernahme durch die Gründung von L.I.T. E-Commerce Solutions