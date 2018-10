Marketing: Integrierte Kampagnen stellen Entscheider vor Probleme

19.10.18 Laut aktueller 'Getting Media Right 2018' -Studie von Kantar Millward Brown messen 40 Prozent der Marketing-Entscheider den Return on Investment (ROI) von Kampagnen anhand kurzfristiger Absatzsteigerungen, 85 Prozent der Entscheider wünschen sich aber zusätzlich zu Effektivitätssteigerung ihrer Marketingmaßnahmen langfristig eine bessere Entwicklung des Markenwerts.