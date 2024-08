Verlass' dich auf KI und du bist verlassen

Executive Briefing vom 6.8.2024

An der Spitze: Texten . Menschen nutzen KI-Chatbots, um ihre Kreativität zu unterstützen, meist für einzelne Passagen. Aber auch ganze Drehbücher, Witze oder Gedichte wurden bei Chatbots massenhaft in Auftrag gegeben.

. Menschen nutzen KI-Chatbots, um ihre Kreativität zu unterstützen, meist für einzelne Passagen. Aber auch ganze Drehbücher, Witze oder Gedichte wurden bei Chatbots massenhaft in Auftrag gegeben.

Auf Platz 2: Hausaufgaben . Klar. Hoffentlich phantasiert da wenigstens niemand.

. Klar. Hoffentlich phantasiert da wenigstens niemand.

Auf Platz 3: Suchanfragen . Das Feld der Zukunft. KI wird massiv in Google und Bing eingebaut, SearchGPT von OpenAI kommt wohl noch dieses Jahr.

. Das Feld der Zukunft. KI wird massiv in Google und Bing eingebaut, SearchGPT von OpenAI kommt wohl noch dieses Jahr.

Coding liegt auf Platz 4, Bilderzeugung auf Platz 5, für Gesundheitstipps und ganz allgemein als Ratgeber werden KI-Chatbots auch noch in einem messbaren Bereich genutzt.

Bild: Gehl

Es wird weiter heftig in die Produktion von GenAI investiert. Amazon, Alphabet, Apple, Meta und Microsoft gaben allein im vergangenen Quartal 59 Milliarden US-Dollar für die Weiterentwicklung von KI aus, also vor allem für Rechenzentren und Computer. Diewird immer größer, dieauf baldige Profite gigantisch.Aber noch ist die Zukunft nicht da. Stattdessen frustriert die. Zum Beispiel Microsoft. Der Software-Konzern musste sich jetzt von einem hohen Pharma-Manager via "Business Insider" sagen lassen, dass die Fähigkeiten seines KI-Assistenten,zu erzeugen, auf mittlerem Schulniveau liege. Der Name des Pharmaunternehmens wurde in dem Bericht nicht enthüllt, dafür aber die Summe, die sich die Firma fortan sparen wird.jährlich hätte das Abonnement von Copilot für 500 MitarbeiterInnen gekostet. Folien, wie sie SchülerInnen täglich in derertragen und entziffern müssen, will das Pharmaunternehmen nicht auch noch für teuer Geld bezahlen. Wobei das Schockierende für Microsoft die implizite Botschaft sein dürfte, dass jeder Dollar einer zu viel für die gelieferten Resultate wäre.Ein Haar hat das Unternehmen an Copilot dann aber doch noch stehen lassen: Dieseien gut gewesen, nur leider erlaube die Rechtsabteilung nicht mehr die Nutzung dieses Features.Auf dem Spiel steht inzwischen nichts weniger als die Refinanzierung der KI-Investitionen, von Profiten noch gar nicht zu reden. Ungeklärte Datenschutzbedenken sind da nicht der feinste Einstieg, Qualitätsmängel bei anspruchsvolleren Aufgaben. Bleibt die Hoffnung auf die Zukunft.Bieten vielleicht KI-Chatbots für die breite Öffentlichkeit eine Chance auf Monetarisierung? Eine Untersuchung der "Washington Post" bietet Aufschlüsse. 200.000 Konversationen in englischer Sprache hat sich ein Team der US-Tageszeitung zusammen mit Forschern am Allen Institute for Artificial Intelligence angesehen und wiederkehrende Themen in einem kleinen Chart gelistet.Alles in allem: Ja, in KI-Chatbots liegt wohl Potenzial zur Monetarisierung. Wobei, von den 6 Millionen UserInnen, die täglich bei Character.AI vorbeischauen - einem Startup, das Menschen im Chat als fiktive Figuren oder Prominente auftreten lässt - zahlendie geforderten 10 Dollar monatlich für das Upgrade-Paket, so der US-Branchendienst "The Information".Fun fact, so nebenbei: Da character.ai auch einen Trip Planner anbietet, habe ich mir eine Route von München nach Kornic in Kroatien anzeigen lassen. Das Resultat war schlicht schockierend: Ich solle doch, der Sehenswürdigkeiten halber, über Nürnberg und Passau nach Salzburg fahren und von dort weiter nach Kroatien. Gefragt nach der Entfernung München-Kornic gab Character.AIan. Auf meinen Einwand, dass Google Maps beiliegt, gab der Chatbot mir recht. Merci, recht herzlich!Es hilft nichts: KI hat ein Glaubwürdigkeitsproblem. Kreativ ist die Technik schon per Definition nicht, da sie lediglich vorhandenes Material mixt. Beim Cannes Werbefilmfestival im Juni sei zwar bei jedem dritten Beitrag KI im Spiel gewesen, sagte Scholz&Friends-Kreativ-Geschäftsführerin Marielle Wilsdorf in einem "KOM"-Interview, zog aber ein ernüchterndes Fazit:Eng begrenzte Aufgaben wie Transkripte, Übersetzungen, SEO-Texte, Zusammenfassungen, Illustrationen schafft KI inzwischen weitgehend befriedigend. Ebay hat jetzt eine KI-Funktion, die einen zusammenhängendenin ganzen Sätzen aus den eingegebenen Detailinfos konstruiert. Gut so, VerkäuferInnen spart das Zeit. Aber die hohen Investitionen können solche Mini-Dienstleistungen sicher nicht ausgleichen.Es geht ans Eingemachte:werden sich wohl durchsetzen , ebenso. Dass ansonsten jede einzelne KI-Dienstleistung, von Übersetzungen bis Transkripte, einmal seinen Käufer findet, ist unwahrscheinlich. Eher finden sie eine neue Heimat in neuenmit allen nur denkbaren KI-Leistungen oder



Christian Gehl, iBusiness-Analyst



PS: iBusiness Executive Briefing ist ein exklusiver Service von iBusiness. Sie wollen ihn regelmäßig per E-Mail? Einfach kostenlos den iBusiness Daily Newsletter abonnieren .