Auch wenn es viele Unternehmen noch nicht wahrhaben wollen: Man kann nicht am Markt präsent sein, ohne eine bestimmte Haltung zu manifestieren - aktiv oder passiv. Und jedes Unternehmen und jeder und jede Einzelne kann unvermittelt im Zentrum eines veritablen Shitstorms stehen. Gerald Hensel hat dies am eigenen Leib erfahren, als er sich 2016 viel mit der Neuen Rechten in den USA beschäftigte und unter dem Hashtag #KeinGeldFürRechts über den unhaltbaren Zustand bloggte, dass es kaum eine große Marke gab, die nicht aktiv mit Bannern auf rechtspopulistischen und rechtsradikalen Websites warb.