B2B-Marktplätze lösen Außendienst ab

Viele Unternehmen sehen sich in den letzten zwölf Monaten neben Zahlungsausfällen (62 Prozent) zunehmend mit Insolvenzen ihrer Kundschaft sowie einem Rückgang des Bestellvolumens (je 67 Prozent) konfrontiert. Das persönliche Gespräch und somit der Rolle des Außendienstes als direkter Ansprechkontakt kommt in diesem Kontext eine große Bedeutung zu: 87 Prozent der befragten Großhändler und Hersteller geben an, dass sie bei Zahlungsverzögerungen oftmals das direkte Gespräch mit Kundinnen und Kunden suchen. Das zeigen die Ergebnisse des aktuellen B2BEST Barometer von ECC KÖLN und Creditreform