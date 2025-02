Bild: Donkey Hotey

Studie: 'Digitale Ängste der Deutschen 2025'

Studie: Deutsche sehen Technologien positiver

10.02.2025 - Überwogen im vergangenen Jahr bei so mancher Zukunftstechnologie in der Bevölkerung die Ängste, so werden aktuell die meisten Zukunftstechnologien positiv gesehen, wie unsere Bevölkerungsbefragung zeigt. Vor allem KI-Technologien gewinnen deutlich.