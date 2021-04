Bewertungstool für die Markenwahrnehmung von Influencer Kampagnen vorgestellt 

Bislang war die Wirkung von Influencer Marketing auf Markenwahrnehmung und Markenwerte nur bedingt messbar. Mit dem Marktforschungstool 'Influencer Marken Monitor' soll sich das nun ändern. Dafür haben die drei Partner Buzzbird und Splendid Research ihre Kernkompetenzen gebündelt. Buzzbird als Spezialist für Influencer Marketing, Pilot für Insights, Media sowie Data und Splendid Research für die Befragungen. Das gemeinsame Marktforschungsprodukt soll Kunden einen klaren Bewertungsrahmen für die Messbarkeit des Erfolgs geben - und zwar auch mit Blick auf Markenwahrnehmung und Markenwert.In den Anfängen des Influencer Marketings zählten in erster Linie Kreativität und Storytelling, um die Messbarkeit war es dabei meist schlecht bestellt. Daraus resultierte ein Run in Richtung reiner Performance-Kampagnen. Hier gab es Messbarkeit an jedem Punkt der Customer Journey - wichtige Faktoren wie Storytelling und Brand Building blieben aber oft auf der Strecke. Doch beim Influencer Marketing geht es um so viel mehr: Marken werden inszeniert und damit auch die Markenwahrnehmung sowie die Markenwerte beeinflusst. Das soll nun darstellbar werden, indem sich Effekte transparent messen und nachweisen lassen.In einem ersten Schritt platzieren InfluencerInnen eine Story oder Post in ihrem Profil. Dann bitten sie ihre Follower um Mithilfe in eigener Sache und laden sie zu einer Befragung ein. So bewerten FollowerInnen die Influencer und die Markenkampagne. Dabei erfährt man auch Alter und Geschlecht der Fans.In einem zweiten Schritt werden in einem Online-Panel Menschen befragt, die nicht zum Followerkreis gehören. Dabei hat die befragte Gruppe die gleiche Altersstruktur sowie den gleichen Anteil aus weiblichen und männlichen Teilnehmern wie die erste Gruppe. Auf dieser Basis findet dann die Uplift-Betrachtung statt. Das Tool liefert zehn Tage nach Abschluss einer Kampagne transparente Werte, die belegen, ob eine Kampagne auch die beabsichtigten Markenwerte gesteigert hat und ob damit die Markenpräferenz gestärkt wurde. Mit dem neuen Marktforschungsprodukt sollen zudem selektiv auch die Beiträge von einzelnen InstagramerInnen zur Markenidentität gezeigt werden können.