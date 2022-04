Pinterest integriert Shopping Plug-In

Pinner können auf einen Shoppable Pin klicken und werden direkt auf die Website des Händlers weitergeleitet. Die Einbindung von WooCommerce sei ein weiterer Schritt, "um Creators wie Werbetreibenden zu helfen, ihre Zielgruppen durch eine stärker personalisierte Shopping-Journey noch besser anzusprechen und Pinterest zur ersten personalisierten Shopping-Plattform zu machen".Pinner beschäftigen sich mehr denn je mit den Möglichkeiten des Social Shoppings - im letzten Quartal 2021 sei laut Pinterest die Zahl sowohl gegenüber dem Vorquartal als auch gegenüber dem Vorjahr um mehr als 20 Prozent gestiegen. Andere Ergebnisse der Pinterest eigenen Studien zeigen, dass KäuferInnen 50 Prozent mehr ausgeben, wenn sie sich eine Woche Zeit lassen, um eine Entscheidung zu treffen, und dass Pinner mit 85 Prozent größeren Warenkörben an der Kasse in der Regel doppelt so viel ausgeben als NutzerInnen anderer Plattformen (Dynata für Pinterest, Shopping Studie mit Menschen die Pinterest wöchentlich für Fashion und Beauty nutzen im Vergleich zu Menschen, die es gar nicht nutzen. US, April 2021).Ab heute ist die WooCommerce-Integration in 21 europäischen Ländern darunter Deutschland, Österreich, Schweiz und Frankreich sowie außerdem in Australien, Neuseeland, Brasilien, Mexiko, Kanada und den USA verfügbar.