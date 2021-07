Hilfs-Polizisten, Permission-Rückgang, Neukunden-Boom, Projekt-Katastrophen: Das war die Woche auf iBusiness 

Bild: Syaibatul Hamdi auf Pixabay

Wie das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz Onlineshops zu Hilfspolizisten befördern will

Warum Marketer ihre Kunden überfordern

Das Cookie-Banner - oftmals bewusst so verschwurbelt gestaltet, dass der Nutzer oder die Nutzerin kapitulierend zustimmt ("Nudging") oder die Flucht ergreift.

Dann folgt oft die Bitte, Web Push Notifications, WPNs, senden zu dürfen - die 95 Prozent der NutzerInnen ablehnen.

Und gerne bittet der Publisher dann diejenigen, die zu diesem Zeitpunkt noch übrig sind, den Newsletter zu abonnieren.

Wie die Digitalisierung den Umsatz von Internet-Agenturen befördert

Weshalb wir sehenden Auges Projekte in den Abgrund befördern

Freiwillig ist kaum etwas passiert, jetzt greift die Legislative ein: Noch gut 16 Monate, dann sind die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten gesetzlich bindend. Ab 2023 greift das neue Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. Auch große Onlineshops müssen dann nachweisen, dass ihre Lieferanten keine Verstöße gegen die Menschenrechte und den Umweltschutz begehen. Unser Autor Christian Gehl ist der Frage nachgegangen,. Die gute Nachricht vorweg: Es betrifft nur wenige Unternehmen. Doch die Zahl von 3.500 betroffenen Unternehmen, von denen die Bundesregierung spricht, dürfte dennoch weit übertroffen werden.Viele Webseiten versuchen aktuell, drei unterschiedliche Permissions beim Nutzer oder der Nutzerin einzuholen, oft alle davon auf der Startseite:Mein Kollege Sebastian Halm ist der Frage nachgegangen:Im Schnitt veröffentlichten Deutschlands Unternehmen und Organisatoren im 1. Halbjahr 2021 pro Woche mehr Digital- und Interaktiv-Ausschreibungen als im Vergleichszeitraum des Vor-Corona-Jahres 2019. Das ist das Ergebnis einer Auswertung des Ausschreibungsservice von iBusiness der vergangenen zweieinhalb Jahre. "Digitaldienstleister und Internetagenturen profitieren vom Ende der Pandemie-bedingten Investitionszurückhaltung vor allem wegen des Investitionsschubs in Sachen Digitale Transformation." schreiben unsere Analysten in der AnalyseSie kennen die Projektmantra "Es wird schon klappen"? Es ist ein typischer "Optimismus Bias". Haben Sie auch schon einmal beobachtet, dass sich Menschen in bestimmten Abteilungen immer ähnlicher werden (und zunehmend auch alle dieselben Fehler machen)? Typischer Fall von Conformity Bias.Biases - Kognitive Verzerrungen - sind mentale Programmfehler, die im Laufe der Evolution entstanden sind. Es sind sogenannte blinde Flecken und ein fester Bestandteil unseres Gehirns. Diese blinde Flecken vereinfachen zwar unseren Alltag, indem sie uns vor einer Informationsüberlastung schützen, aber sie bringen uns auch dazu, verkehrte Entscheidungen zu treffen.Inbeschreibt unsere Autorin Diana Versteege zehn typische kognitive Verzerrungen, die bei Projektplanung, -umsetzung und -beurteilung eine wichtige Rolle spielen - und was man dagegen tun kann.