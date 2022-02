Monitoring: Polit-X visualisiert die Gesetzgebung

Der Service des Monitoringdienstes Polit-X mache es erstmals möglich, ganzen Gesetzgebungsverfahren von der Initiative bis zur Unterschrift des Bundespräsidenten digital zu folgen und damit parlamentarische Vorgänge auf Bundesebene dynamisch zu beobachten. Das Berliner Unternehmen hat dafür weit über 50.000 Vorgänge der letzten Legislaturperiode maschinell ausgewertet und mit den Dokumenten und Analyse-Modulen der Polit-X-Datenbank verknüpft. Auch algorithmusgesteuerte Prognosen seien möglich.NutzerInnen können auf einen Blick dem Status jedes Vorgangs folgen und werden über Fortschritte der Prozesse per Alert informiert - inklusive der Initiatoren und beteiligten Abgeordneten in den jeweiligen Fachausschüssen, sowie aller Dokumente und Videos aus den Debatten. Zudem werden Wortbeiträge einzelnen Vorgängen zugeordnet, die die UserInnen in Sammlungen ordnen können.Die neuen Funktionen stehen KundInnen von Polit-X kostenfrei zur Verfügung. Gründer und Geschäftsführer Heiko Schnitzler will ausgewählte Prognosen und Analysen in Zukunft auch der Öffentlichkeit zugänglich machen. Kostenfrei einsehbar sind aktuelle politische Dokumente zum Thema Coronavirus