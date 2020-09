Rakuten schließt deutschen Marktplatz 

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren Rakuten gehörte zu den weniger lukrativen Marktplätzen

(chart: HighText Verlag)

Die Entscheidung, den deutschen Marktplatz zu schließen, spiegele "die Herausforderungen wider, das Geschäft und die Plattform des Rakuten-Marktplatzes in Deutschland zu einer relevanten Marktpräsenz zu führen", heißt es zur Begründung.Der Schritt sei Teil eines Transformationsprozesses. Man wolle Fokus und Investitionen stärker auf Bereiche richten, "die die größten Aussichten auf ein kontinuierliches Wachstum und eine starke Marktpräsenz bieten." Rakuten will seinen strategischen Fokus in den Bereich Advertising und digitale Inhalte in Deutschland verstärken. Club R, ein offenes ECommerce-Modell, soll, ähnlich wie in UK und Spanien, weiterhin zur Verfügung stehen.Mit einem monatlichen Traffic von nicht einmal 4 Millionen Besuchern war Rakuten in Deutschland kaum sichtbar. Es fehlt jeglicher USP. Marktplatz-Blogger Mark Steier von Wortfilter hatte im August einen etwas genaueren Blick in die Traffic-Zahlen geworfen: 51,57 Prozent der Rakuten-Besucher kommen seiner Auswertung zufolge über bezahlte Suchwörter. Über 60 Prozent des Referrer-Traffic kommt von drei Preisvergleichseiten: Idealo.de und Geizhals.de : "Ohne diese Durchlauferhitzer oder Subventionen mit Rabatten könnten die Japaner ihre Seitenbesucher fast schon mit Namen begrüßen" hatte er erst im August geätzt.