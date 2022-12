Black Friday-Studie: Mehr Kommunikation - mehr Gewinn

Kurznachrichten gegen Krisenmodus

Diese Daten wurden von Emarsys nach dem Shopping-Wochenende am Black Friday 2022 veröffentlicht, an dem die Plattform Kunden in ihren Omnichannel-Ambitionen unterstützte.Im Vorfeld der Analyse zum Black Friday und der gemeldeten Zunahme der Kundeninteraktion über die Plattform hat Forrester Consulting weltweit 620 Führungskräfte aus dem Marketing im Auftrag von Emarsys dazu befragt, wie Unternehmen Omnichannel-Strategien während des Black Friday am besten nutzen können. 62 Prozent der Befragten gaben an, dass ihre Omnichannel-Strategie zu höheren Gewinnspannen geführt hat. Während 54 Prozent sagten, dass sie zu einer größeren Kundentreue und -bindung beitragen konnte.Die Analyse der Daten der Emarsys-Plattform für das Black Friday-Wochenende zeigt einen deutlichen Anstieg der Aktivitäten im Vergleich zu 2021 und umfasst Kundeninteraktionen über wichtige Kanäle wie E-Mail, SMS, mobile Push-Benachrichtigungen, In-App-Käufe und Web. E-Mail bleibt im Hinblick auf die Omnichannel-Strategie besonders wichtig, nicht nur als eigenständiger Kanal, sondern auch als Ausgangspunkt, um den Traffic auf andere Kanäle zu lenken.Der Anstieg des SMS-Volumens ist wenig überraschend angesichts der schwierigen Wirtschaftslage und der Notwendigkeit der Einzelhändler, sich von der Konkurrenz abzuheben und den Kunden in Echtzeit die besten personalisierten Angebote zu unterbreiten. Wie der "Emarsys Customer Loyalty Index" berichtet, gaben 64 Prozent der deutschen Kunden zu, dass sie denjenigen Geschäften am treuesten sind, die "Rabatte, Anreize und Prämien" anbieten.Während diese Zunahme der Kundenkontakte über eine Vielzahl von Kanälen ein klares Bekenntnis zu Omnichannel zeigt, warnt Emarsys davor, die schiere Menge an Kampagnen oder die Anzahl der genutzten Kanäle allein während dieser Black Friday-Verkaufsperiode zu feiern. Stattdessen argumentiert das Unternehmen, dass Marketing-Effektivität nur durch wirksames Targeting erreicht werden kann."Es geht mehr um Qualität und Timing als um die Menge der Nachrichten. Die Marken, die an diesem Black Friday-Wochenende ihre Geschäftsziele in Bezug auf Loyalität, Kundenbindung und lebenslangen Mehrwert für den Kunden erreichen werden, haben sich auf die Personalisierung konzentriert und auf die Bedürfnisse ihrer Kunden gehört. Es reicht nicht mehr aus, kundenzentriert zu sein, wir müssen kundenbesessen werden", erklärt Meghann York , Global Head of Product Marketing bei Emarsys.Die Prozentuale Volumensteigerung nach Kanal im Überblick (gemessen wurde auf der Emarsys-Plattform von führenden Einzelhändlern und Marken. Verglichen wurden die Daten für das Black Friday Wochenende am 24. bis 27. November 2021 und 25. bis 28. November 2022):